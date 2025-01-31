Fenerbahçe Ognjen Mimovic transferini açıkladı!

Ara transfer döneminde Diego Carlos, Anderson Talisca ve Milan Skriniar'ı kadrosuna katan Fenerbahçe, sağ beke de Ognjen Mimovic'i transfer etti. Sarı-lacivertliler, Sırp sağ bekin transferi için Kızılyıldız kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığını resmen açıkladı. 21 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Kulübümüz, Kızılyıldız takımında forma giyen Ognjen Mimovic’in transferi için kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır. Mimovic sağlık kontrolleri ve transferin tamamlanması için İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız"

Kızılyıldız formasıyla bu sezon 19 maça çıkan genç sağ bek, 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

İSTANBUL'A GELDİ!

21 yaşındaki sağ bek, İstanbul'a indi. Sağlık kontrollerinde bir sorun çıkmaması halinde genç isimle 4.5 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.