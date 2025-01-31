SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR

Avrupa Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı. Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 19 puanla Lazio oldu. Lazio'nın ardından Athletic Bilbao, Manchester United, Tottenham, Eintracht Frankfurt, Lyon, Olympiakos ve Rangers ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.

Sporting Braga, Elfsborg, Hoffenheim, Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv, Slavia Prag, Malmö FF, Rigas Skola, Ludogorets Razgrad, Dynamo Kiev, Nice ve Karabağ ise Avrupa Ligi'ne ise veda ettiler.