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        Haberler Gündem Hava Durumu Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak! - Son dakika hava durumu açıklaması | Son dakika haberleri

        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!

        Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışsız hava yerini soğuk ve yer yer kar yağışlı havaya çeviriyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, "Gelecek hafta çarşamba gününden itibaren kış, ülkemize geri dönecek görünüyor. Hava tahminleri haftaya çarşamba-cumartesi arası (5-8 Şubat) Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı bekliyoruz" diyerek İstanbul için kar tahminlerini açıkladı. Öztel, "Soğuk rüzgarlarla ilerleyecek bu hava, Finlandiya-Belarus-Romanya-Türkiye rotasını takip ederek Marmara'ya ve İstanbul'a ulaşıp, deniz seviyesine, kıyılara mevsimin ilk kar tanelerini bırakabilir. Şimdilik İstanbul'un doğusu, Anadolu yakası daha çok yağış alacak gibi görünse de bu tahminlerin tutarlılığı birkaç gün sonra yükselecektir. Yakın zamanda kapımıza bu kadar yaklaşan bir karlı hava olasılığı paylaşamamıştık, tahminin sonraki güncellemesini takip edelim" ifadelerini kullandı

        Giriş: 31.01.2025 - 15:03 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:09
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        Kış geri dönüyor! Marmara dahil 4 bölgenin genelinde kar etkili olacak!
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        Türkiye’de hafta sonu hava yine çoğunlukla güneşli, sıcaklıklar İstanbul’da 15°C, Ankara’da 13°C, güneşlendiği saatlerde İzmir’de 20°C’ye ulaşıyor. Fakat orta vadeli tahminlerimiz “kış bitmedi” diyor. 1 haftadır zorlukla nefes alıyor, hem ağır gündemden hem bu kirli hava altında yaşamaktan yorulmuş durumdayız. Meteorolojik olarak görünüm umut vaat ediyor, yüksek basınç alanının etkisinden yakında çıkıyoruz.

        Gelecek hafta çarşamba gününden itibaren kış, ülkemize geri dönecek görünüyor. Hava tahminleri haftaya çarşamba-cumartesi arası (5-8 Şubat) Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu genelinde kar yağışı bekliyoruz. Bir Türkiye sistemi olabilecek potansiyelde soğuk ve karlı havalardan bu kış hiç söz edemedik, şubat ayında ise mevcut uzun vadeli tahminlerimizi de hesaba katınca en azından biraz kış yaşayacağız gibi duruyor. 5-8 Şubat tarihleri arası Ankara’nın hemen kuzeyindeki dağ sırtlarına yarım metre kar yağabilir.

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        Samsun-Ankara-Kastamonu-Bolu arasındaki geniş alanda kar, örtü yaparak ulaşımı aksatabilir. Soğuk rüzgarlarla ilerleyecek bu hava, Finlandiya-Belarus-Romanya-Türkiye rotasını takip ederek Marmara’ya ve İstanbul’a ulaşıp, deniz seviyesine, kıyılara mevsimin ilk kar tanelerini bırakabilir. Şimdilik İstanbul’un doğusu, Anadolu yakası daha çok yağış alacak gibi görünse de bu tahminlerin tutarlılığı birkaç gün sonra yükselecektir. Yakın zamanda kapımıza bu kadar yaklaşan bir karlı hava olasılığı paylaşamamıştık, tahminin sonraki güncellemesini takip edelim.

        Ankara’da bu soğuk sistem ülkeye giriş yaptığında değil ama perşembe-cuma günleri bir miktar kar yağabilir. Başkentte ve İç Anadolu’da haftaya sıcaklıklar 0°C’nin altında olacak. Okulların açılacağı 3 Şubat Pazartesi havalar henüz sakin, tıpkı bugün olduğu gibi gündüz güneşli olacak. Salı günü de önemli bir hava olayı beklenmiyor fakat atmosfer yukarıda hazırlığını yapıyor. Hafta ortasında ülke genelinde bu soğuklara hazır olmakta yarar var.

        Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bu sistemde en çok kar yağacak yerler olacaktır. Dağ evlerine, yayla ve köylere ulaşım yer yer durabilir. Yolculuk planı olanların hava tahminlerini yakından takip etmesinde yarar var. İyi hafta sonları.

        Fotoğraflar: AA

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