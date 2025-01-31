İstanbul'da, eski milli futbolcu Serhat Akın, 27 Eylül 2024'te Beykoz'da uğradığı silahlı saldırıda ayağından yaralanmıştı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklanmıştı.

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6 SANIK İÇİN 20 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ DHA'daki habere göre Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede 1'i firari 6 sanık hakkında 20 yıl hapis cezası talep edilmişti.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINA ÇIKTI Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda açılan davada ilk duruşma bugün görüldü. 5'i tutuklu 1'i tutuksuz sanıklar Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Serhat Akın ve taraf avukatları da katıldı. REKLAM

"OSMAN İLE OZAN PARAYI BÖLÜŞTÜ" Duruşmada savunma yapan sanık İriş Torun, "Osman ve Ozan'ı, Aydos'tan alıp Esenyalı'ya götürdüm. O gün izinli olduğum için beraber alkol alalım dediler. Alkol aldıktan sonra bizim eve gittik. Osman bir süre sonra evden çıktı, geri geldiğinde elinde bir poşet parayla döndü. Paranın nereden geldiğini sorduğumda 'Adam vurduk' dediler. Şaka yaptığını düşündüm. Osman ile Ozan parayı bölüştü" dedi.

'BU ÜLKEYE HİZMET ETMİŞ BİRİYİM' Müşteki Serhat Akın ise beyanında, "Canlı yayında yayın yaptıktan sonra olay gerçekleşti. Eskisi gibi yürüyebileceğim belli değil. Bu ülkeye hizmet etmiş bir insanım. 3 ayda çektiğimi Allah kimseye yaşatmasın. Sanıklardan şikayetçiyim" diye konuştu.

TUTUKLU 2 SANIĞA TAHLİYE Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İriş Torun ve Yunus Görecek'in tahliyesi karar verdi. Diğer sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, firari sanık Hasan Şahin'in hakkında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmederek duruşmayı erteledi.