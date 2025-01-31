Şampiyonlar Ligi'nde play-off eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Son 16 play-off turunda "erken final" olarak nitelendirilen Manchester City - Real Madrid eşleşmesi gerçekleşti
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Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.
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Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Devler Ligi'nde; ilk 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, direkt son 16 turuna yükseldi.
9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak.
Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda etti.
İŞTE SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ:
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Manchester City - Real Madrid
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- 4
Club Brugge - Atalanta
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Celtic - Bayern Münih
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Sporting Lizbon - Borussia Dortmund
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- 7
Juventus - PSV
- 8
Brest - PSG
- 9
Feyenoord - Milan
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- 10
Benfica - Monaco
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SON 16'YA DİREKT OLARAK KALAN TAKIMLAR
Şampiyonlar Ligi'nde sekiz maçtan oluşan ilk aşama tamamlandı. Yeni formatlı ilk sezonu lider tamamlayan ekip 21 puanla Liverpool oldu. Liverpool'un ardından Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille, Aston Villa ilk 8'de yer alarak son 16 turuna adlarını direkt olarak yazdırdı.
Stuttgart, Shakhtar Donetsk, Bologna, Kızılyıldız, Sturm Graz, Sparta Prag, Leipzig, Girona, Salzburg, Slovan Bratislaca ve Young Boys ise Devler Ligi'ne ise veda ettiler.
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Play-off turunda karşı karşıya gelecek 16 takım, çift maçlı eleme usulüyle son 16 biletini almaya çalışacak. Play-off turunda ilk maçlar 11-12 Şubat'ta rövanş maçları ise 18-19 Şubat'ta oynanacak.
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