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        Haberler Ekonomi Emlak Yurt dışında yemedik, içmedik, gezdik - Emlak Haberleri

        Yurt dışında yemedik, içmedik, gezdik

        2024'ün turizm karnesi ortaya çıktı. Türkiye'den yurt dışına giden vatandaş sayısı, 2023'e göre yüzde 2,92 artarak 11 milyon 390 bin 520'ye yükselirken, harcama miktarı yüzde 8,17'lik gerilemeyle 7 milyar 741 milyona indi. Ortalama geceleme sayısı 9,5 ile önceki yıllara göre en düşük seviyede gerçekleşti. Gidiş amaçlarına bakıldığında turistik faaliyetler için çıkış yapanların sayısı arttı, iş ve eğitim için gidenlerin sayısı azaldı. Yeme içme kategorisindeki harcama yüzde 20'nin üzerinde düşerken, giyecek ve ayakkabı harcamasında 44,9 artış gerçekleşti. En fazla artış ise yüzde 1050 ile tur harcamalarında yaşandı

        Giriş: 31.01.2025 - 14:38 Güncelleme: 31.01.2025 - 14:38
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        TÜİK, 2024 yılına dair turizm verilerini açıkladı. Yurt dışına giden vatandaşların sayıları, harcamaları, harcama kategorileri gibi birçok farklı istatistik ortaya çıktı.

        2024'te yurt dışına seyahat eden vatandaşların sayısı 11 milyon 390 bin 520 oldu. Bu alanda 2023'e göre yüzde 2,92 artış yaşandı. Bunun aksine turizm giderinde 2023'e göre yüzde 8,17 düşüş gerçekleşti ve toplam harcama 7 milyar 741 milyon oldu. Kişi başına ortalama harcama yüzde 10,76'lık düşüşle 762 dolardan 680 dolara geriledi.

        EN YÜKSEK HARCAMA ARTIŞI TUR HİZMETLERİNDE

        Harcama kategorileri incelendiğinde vatandaşların yeme-içmeye yaptığı harcamayı kıstığı, giyecek-ayakkabı alımını ise artırdığı görüldü.

        Turizm gideri harcama kategorilerine ayrıldığında yeme-içmede yüzde 21,81 düşüş yaşanırken, tur hizmetleri (yüzde 1050), giyecek ve ayakkabı (44,9) ve diğer harcamalarda (yüzde 19,9) artış görüldü.

        ORTALAMA GECELEME SAYISI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYEDE

        Ortalama geceleme sayısı 9,5 ile 2012'den beri yayımlanan veriler içerisinde en düşük sayı olarak gerçekleşti.

        İŞ VE EĞİTİM İÇİN GİDEN AZALDI, TURİSTİK FAALİYETLER İÇİN GİDENLER ARTTI

        Gidiş amaçlarında 5 milyon 520 bin 268 ile 'gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler' en büyük payı aldı. Bu kategoride 2023'e göre yüzde 26 artış seyredildi. İş amaçlı gidiş yüzde 27,3 düşüşle 1 milyon 902 bin 210'a geriledi. Eğitim ve staj amaçlı giden kişilerin sayısında yüzde 39,5 düşüş gerçekleşti.

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