Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin, kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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1966'dan emekli oluncaya kadar Şehir Tiyatroları'nda görev yapan Sezai Altekin, tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon yapımlarında ve sinema filmlerinde seslendirme çalışmaları da yaptı. 79 yaşında hayatını kaybeden Altekin, bugün Bodrum Gündoğan'da son yolculuğuna uğurlanacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sezai Altekin için taziye mesajı paylaştı. Yapılan açıklamada; "Tiyatro ve sinema dünyamızın değerli isimlerinden, usta oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Altekin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Sanata adadığı ömrü boyunca pek çok unutulmaz esere imza atan Altekin, sesi ve oyunculuğuyla hafızalarda yaşamaya devam edecek. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza baş sağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Sezai Altekin'in vefatının ardından ünlü isimler üzüntülerini dile getirdi;

Erhan Yazıcıoğlu: Ah be kardeşim... Sezocum bu son oyun hiç olmadı. Sezai Altekin büyük oyuncu, can dostum...

Demet Evgar: Sezai ağabeyim seni hep etrafa yaydığın neşenle hatırlayacağım. Ve sahnede yaygığın, mesleğine olan iştahınla. Devrin daim olsun.