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        Haberler Sağlık Eczacı kalfasının taktığı 'atom serum' sonrası rahatsızlanan kadın öldü | Sağlık Haberleri

        Eczacı kalfasının taktığı 'atom serum' sonrası rahatsızlanan kadın öldü

        Adana'da eczacı kalfasının taktığı, halk arasında 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum sonrası fenalaşan Selinay Yüksekbaş (22), hayatını kaybetti. 2 çocuk annesi toprağa verilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2025 - 14:59 Güncelleme: 31.01.2025 - 15:18
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        Yine sarı serum, yine ölüm
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        Olay, 17 Ocak'ta Adana'nın Yüreğir ilçesinde meydana geldi. Gribal enfeksiyon geçiren, evli ve 2 çocuk annesi Selinay Yüksekbaş, mahallesindeki eczacı kalfası M.M.'yi arayarak serum yapılmasını istedi.

        İddiaya göre, M.M., iddiaya göre 10 farklı ilacı karıştırarak halk arasında ve internette 'sarı serum' olarak da bilinen atom serum hazırladı.

        Selinay Yüksekbaş'ın evine giden M.M., serumu uyguladı. Yüksekbaş, bir süre sonra fenalaşınca ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Yüksekbaş, hastaneye kaldırdı.

        18 Ocak'ta yaşamını yitiren Selinay Yüksekbaş'ın cansız bedeni otopsinin ardından toprağa verildi.

        Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan M.M., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN UYARI!

        Sağlık Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde sarı serum konusuna dikkat çekmek için, "Halk arasında 'atom' veya 'vitamin eklenmiş serum' ismiyle bilinen serumlar yalnızca hekim tarafından gerekli görüldüğünde uygulanmalıdır" mesajı paylaşmıştı.

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