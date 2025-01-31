Alperen Şengün NBA All-Star'da!
NBA'deki gururumuz Alperen Şengün, 2025 NBA All-Star'a seçilerek adını tarihe yazdırdı. Houston Rockets forması giyen 23 yaşındaki milli pivot, Giresun'da başlayan kariyerini NBA All-Star'ı olarak taçlandıracak.
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, All-Star 2025 kadrosuna seçilerek tarih yazdı.
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Giresun'dan başlayan kariyer basamaklarını adım adım çıkan 23 yaşındaki yıldız pivot, dünya basketbolunun en iyi ligi NBA'de en iyi 24 oyuncu arasına girerek ülkemizi bir kez daha gururlandırdı.
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2.11 boyundaki Alperen Şengün, bu sezon oynadığı 46 resmi maçta 19.1 sayı, 10.4 ribaunt, 5 asist ortalamaları yakaladı. Alperen, NBA kariyerinde çıktığı 256 maçta ise 15.7 sayı, 8.3 ribaunt, 4 asist istatistiklerine ulaştı.
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MEHMET OKUR'DAN SONRA İKİNCİ TÜRK ALL-STAR!
Alperen Şengün, 18 yıl önce Utah Jazz formasıyla All-Star seçilen Mehmet Okur'un ardından NBA All-Star'a kadrosunda yer alan ikinci Türk basketbolcu oldu.
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GİRESUN'DAN NBA'E UZANAN PERİ MASALI!
25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya gelen Alperen, 2012 yılında Giresun Üniversitesi'nin altyapısında oynamaya başladı ve 2014 yılına kadar burada forma giydi. Henüz 13 yaşındayken Bandırma tarafından keşfedildi ve ilk profesyonel sözleşmesini Bandırma Kırmızı ile imzaladı.
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2018-19 sezonunu Türkiye Basketbol Ligi ekibi Bandırma Kırmızı'da geçirdi ve 2019-20 sezonunda as takıma yükseldi. Bandırma BK ile Basketbol Süper Ligi, Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda önemli süre alarak kendini geliştirdi.
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BSL TARİHİNİN EN GENÇ MVP'Sİ
Yetiştiği kulüp maddi imkansızlıklardan dolayı kapandığı için 2020 yılında Beşiktaş ile anlaştı. Beşiktaş ile harika bir sezon geçiren Alperen, 2020-21 sezonunda Basketbol Süper Ligi tarihinin en genç MVP'si oldu.
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NBA DRAFTINDA 16. SIRADAN SEÇİLDİ
Alperen Şengün, Basketbol Süper Ligi'nde geçirdiği 2 sezonun ardından henüz 19 yaşındayken dünyanın basketboldaki zirvesi NBA'in yolunu tuttu. 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur, 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçilen milli yıldız, aynı gün Houston Rockets'a takaslandı.
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REKORLARI TEK TEK KIRDI!
Alperen Şengün, NBA'de sadece 4 sezonda ulaşılması güç rekorları tek tek kırmayı da başardı.
İşte Alperen'in NBA'de kırdığı rekorlar:
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*1000 sayı ve 200 asiste ulaşan en genç pivot.
*Bir NBA maçında en az 30 sayı, 10 ribaund, 5 asist yapan en genç basketbolcu.
*NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot ve Houston Rockets tarihinde bunu başaran en genç basketbolcu.
*21 yaş 99 günlükken NBA tarihinde 500 asiste ulaşan en genç pivot.
*NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk basketbolcu. (45 sayı)
*1000 asist barajını aşan NBA tarihindeki en genç pivot.
*5 yıl için 185 milyon dolarlık sözleşmesiyle en çok kazanan Türk sporcu.
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ALL STAR MAÇI 17 ŞUBAT'TA
Alperen Şengün'ün de forma giyeceği 2025 NBA All-Star karşılaşması 16 Şubat'ı 17 Şubat'a bağlayan gece TSİ 04.00'te San Francisco'da bulunan Chase Center'da oynanacak.
Öte yandan NBA All-Star'da bu sezon yeni bir format denenecek. Shaquille O'Neal, Kenny Smith ve Charles Barkley, 24 oyuncu arasından kendi takımlarını seçecek ve bu takımlar All-Star'da karşılaşacak.
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NBA All-Star'da Batı Konferansı'nın daha önce oylama sonucunda ilk 5'i; Stephen Curry, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, LeBron James ve Nikola Jokic'ten oluşurken, yedeklerinde Anthony Davis, Anthony Edwards, James Harden, Jaren Jackson Jr., Alperen Şengün, Victor Wembanyama ve Jalen Williams yer aldı.
Doğu Konferansı'nın ise ilk 5'i Giannis Antetokounmpo, Jalen Brunson, Donovan Mitchell, Jayson Tatum ve Karl-Anthony Towns'tan oluşurken, Jaylen Brown, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Damian Lillard, Evan Mobley ve Pascal Siakam yedeklerde yer aldı.
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