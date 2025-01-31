Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız

ABD Başkanı Donald Trump bir süredir Kanada ve Meksika'ya ek gümrük vergisi uygulanacağına dair söylemler geliştiriyordu. Trump, söylemini hayata geçireceğine dair açıklamalarda bulundu.

Ticaret açığını ve Fentanil isimli uyuşturucu özelliği yüksek maddenin ABD'ye girişini gerekçe olarak gösteren Trump, 1 Şubat itibarıyla vergilerin yürürlüğüne gireceğini ifade etti.

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Yasa dışı uyuşturucu maddelerin ve göçmenlerin ABD sınırlarından girişinden dolayı rahatsızlığını dile getiren Trump, Kanada ve Meksika'nın bu konuda ABD'ye yardımcı olması gerektiğini belirtmişti. Kanada ve Meksika'dan gerekli adımların gelmediğini düşünen Donald Trump, büyük bir değişiklik olmadığı takdirde gümrük vergisi söylemini hayata geçirecek.

Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen ürünlere ihtiyaçları olmadığını vurgulayarak ithal ürünleri kendilerinin de üretebileceğini iddia etti.

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Petrol ise büyük ihtimalle gümrük vergisi kapsamının dışında tutulacak. Petrol ile ilgili kararın cumartesi günü verilmesi öngörülüyor. Özellikle Kanada'dan ithal edilen petrolün ABD ekonomisi için önemli olduğu biliniyor.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise daha önce açıklamalarda ABD'nin gümrük vergilerine misliyle cevap vereceklerini açıklamış ve Kanada toplumunu yönelen tehdite karşı birlik olmaya davet etmişti.

Trump son olarak, Çin'in de vergilere tabi tutulabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

"ÜRDÜN VE MISIR GAZZELİLERİ ALACAK."

Donald Trump ayrıca geçtiğimiz hafta sonu dile getirdiği Gazzelilerin Ürdün ve Mısır'a göç ettirilmesi ile ilgili planını yineledi. Mısır ve Ürdün'ün teklifi reddettiğine dair soruya cevap veren Trump "Ürdün ve Mısır Gazzelileri alacak. Biz onlar için çok şey yaptık. Alacaklar." dedi.

"SURİYE KONUSUNDA BİR KARAR VERECEĞİZ."

ABD Başkanı Donald Trump, ABD olarak Suriye'de işlerinin olmadığını belirterek, "Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." dedi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "İsrail medyasında ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekeceğine ilişkin haberler çıkıyor, bu konuda karar verdiniz mi?" şeklindeki soruya, "Bunu kimin söylediğini bilmiyorum ama Suriye konusunda bir karar vereceğiz. Biz Suriye'ye müdahil değiliz. Suriye kendi derdinde. Orada zaten yeterince karışıklık var. Bizim oraya karışmamıza gerek yok." yanıtını verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO: GRÖNLAND KONUSUNDA CİDDİYİZ ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada Trump'ın Grönland'ı satın alma ile ilgili arzusunun şaka olmadığını vurguladı. Rubio "Bu bir şaka değil. Grönland'ın ABD topraklarına ilhâkı ulusal çıkarlarımızla ilgili bir mevzu." dedi. *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir