Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bu küçük detay herkesin fotoğraflarında var! Fotoğraflarda neden göz bebeklerimizde beyazlık oluyor?

        Bu küçük detay herkesin fotoğraflarında var! Fotoğraflarda neden göz bebeklerimizde beyazlık oluyor?

        Bir fotoğrafta gözlerinizin parladığını fark ettiniz mi? Pek çok insan bu durumu ilk kez gördüğünde merak eder ve neden olduğunu anlamaya çalışır. Peki, bu parlama ne anlama geliyor? Basit bir yansıma mı, yoksa bir göz sağlığı sorununun belirtisi mi? Bu yazıda, fotoğraflardaki göz parlamasının nedenlerini ve ne yapmanız gerektiğini anlatıyoruz. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 08:30 Güncelleme: 31.01.2025 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Fotoğraflarda görülen göz parlaması, sıklıkla fark edilmese de bazen bir göz hastalığının belirtisi olabilir. Peki, göz bebeklerinde beyaz veya kırmızı parlamaya neden olan şey nedir? Bu fenomeni ve nelere dikkat edilmesi gerektiğini detaylıca ele alıyoruz!

        • 2

          FOTOĞRAFLARDA GÖZ PARLAMASI NEDEN OLUR?

          Bir kişinin gözlerinde beyaz veya kırmızı bir parlama görmek farklı sebeplerden kaynaklanabilir. En yaygın nedenlerden biri, fotoğraf çekilirken göze giren ışığın retinadan yansımasıdır. Bu durum zararsızdır ve belirli bir açıdan göze çarpan ışık nedeniyle oluşur.

        • 3

          Ancak bazı durumlarda, göz bebeğindeki parlama bazı ciddi sağlık sorunlarının belirtisi olabilir. Bunlardan biri, nadir görülen ancak önemli bir göz hastalığı olan retinoblastom veya diğer göz hastalıklarıdır.

        • 4

          RETİNOBLASTOMA VE DİĞER GÖZ HASTALIKLARI

          Retinoblastoma, nadir bir göz kanseridir ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilir. Bunun dışında, gözde parlama glokom, katarakt veya retina dekolmanı gibi diğer göz rahatsızlıklarının bir belirtisi olabilir.

        • 5

          Bu hastalıkların belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

          Fotoğraflarda beyaz veya kırmızı refleksin tekrar etmesi

          Gözde kayma veya bulanık görme

          Gözde kızarma veya şişlik

          Görme kaybı ya da azalma

        • 6

          NE ZAMAN BİR UZMANA BAŞVURMALISINIZ?

          Fotoğraflarda görülen parlama belirli bir açı ve ışık yansımasından kaynaklanıyorsa endişe edilmesine gerek yoktur. Ancak, parlama farklı fotoğraflarda sürekli olarak görülüyorsa veya gözde fiziksel bir farklılık bulunuyorsa, bir göz doktoruna görünmek önerilir.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
        Ekrem İmamoğlu bugün ifade verecek
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Mekânda başladı dışarıda bitti! Gazinoda kanlı kavga!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        Muhtemel rakipler belli oldu!
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        ABD'deki uçak kazasında son gelişmeler neler?
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Nafaka düzenlemesi yolda: Evlilik süresine göre verilecek
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        En düşük emekli maaşı kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        3 il için yağmur uyarısı! Buzlanma, don ve çığ tehlikesi sürüyor
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Yalan dedektörleri "yalandan" ibaret olabilir!
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Trump: Kanada'ya yüzde 25 vergi uygulayacağız
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Cimbom Hollanda'da fırsat tepti!
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Fenerbahçe play-off biletini beraberlikle aldı
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa'ya veda!
        Uyarıyı açıkladı
        Uyarıyı açıkladı
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        İş yerinin tavanı böyle çöktü
        MSB'den teğmenler açıklaması
        MSB'den teğmenler açıklaması
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Altının ons fiyatı rekor kırdı
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Suriye’de ismini Devlet Bahçeli’nin koyduğu Yeni Hayat Partisi kuruluyor
        Habertürk Anasayfa