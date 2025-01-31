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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Spor yazarları Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi - Futbol Haberleri

        Spor yazarları Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi

        UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Ajax'a 2-1 mağlup oldu ve ilk 8 şansını yitirdi. Spor yazarları, bu mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 31.01.2025 - 09:47
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        • 1

          Spor yazarları, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ajax - Galatasaray maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        • 2

          "UMARIM HAYAL DÜNYASINDAN ÇIKAR"

          Levent Tüzemen (Sabah): Eline geçen fırsatları elinin tersi ile itersen sonucuna katlanırsın. Ajax önünde alınan yenilgi umarım Galatasaray için çok büyük ders olur, Okan Buruk'un ayakları yere basar, hayal dünyasından çıkar. Rigas ve Dinamo Kiev önünde eline geçirdiğin gövdeli skorları koruyamazsan ve ilk 8 şansını düşlerken bir mağlubiyet ile hem yenilmezliğini kaybedip hem de gerilere düşersen Avrupa kupalarında başarılı oldum diyemezsin. Eğer bir takımın sağ beki kulübede oturuyorsa, sol bek olarak alınan Jakobs en kritik maç öncesi 'ağrılarım var' diyerek tribüne çıkıyorsa ve bu iki oyuncu yerine Kaan sağ bek Berkan sol bek oynuyorsa G.Saray'ın kaybetmesi çok normal.

        • 3

          "BERKAN KLASİĞİYLE MAÇIN FİŞİ ÇEKİLDİ"

          Uğur Meleke (Hürriyet): UEFA Avrupa Ligi'ni Hollanda’da bitiren iki temsilcimizden Galatasaray, Amsterdam Arena’dan çıkamadı. Aslında durum 1-0’ken Galatasaray maçı çevirecek pozisyonları yaratmıştı ama yine bir Berkan klasiğiyle müsabakanın fişi çekildi. Nasıl oluyorsa oluyor, transfer tıkanıyor, birileri sakatlanıyor, Galatasaray bir şekilde her sezon Avrupa’da kritik maçlara sol bekte Berkan’la çıkıyor! Geçen sene Sparta Prag maçları, bu sezon Ajax müsabakası. Enteresan gerçekten.

        • 4

          "ÖNEMLİ BİR FIRSATI TEPTİ"

          Metin Karabaş (Fanatik): İkinci yarıya daha iyi başladık. Ön bölgede uyguladığımız presle rakibimizi kendi yarı alanında tutmayı başardık. 58. dakikada Kaan uzaktan vurdu, kaleci son anda kornere çeldi. Aynı dakikada Ajax hızlı bir atakla yarı alanımıza çabuk geldi. Kenardan gelen ortayı Berkan sektirince Filitz Jim cezayı kesti: 2-0. Bu golden sonra da baskımız sürdü. 65’te Sara’nın şutu kaleciden döndü. Batsuhayi boş kaleye topu gönderemedi. 90 4’te Osimhen farkı bire indirdi: 2-1. Girdiği fırsatları değerlendiremeyen Okan Buruk’un öğrencileri kronikleşen basit gol yeme hastalığını bu maçta da sürdürünce sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmek için Play-Off oynayacak olan temsilcimiz yine önemli bir fırsatı tepti.

        • 5

          "MORATA NOKTA ATIŞI BİR TRANSFER"

          Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray'da Osimhen'in bir partneri yok. Icardi ile mükemmel ikili olmuştu. Batshuayi ile olmadı. Belki de o yüzden Okan Buruk, Alvaro Morata transferini istedi. Morata geldikten sonra Osimhen'in verimi çok daha artacaktır. Ayrıca Morata da gol ve asistleri ile Galatasaray'ın gücüne güç katar. Nokta atışı bir transfer olacak. Milan'da belki beklentilerin altında kaldı ama Atletico Madrid'de harika işler yapıyordu Morata! Galatasaray her maçta tonla gol pozisyonuna giriyor ama çerçeveyi bulamıyor. O zaman acil Morata! İlk 8 derken, Play-Off ile yola devam! Bu arada Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.

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