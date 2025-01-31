Spor yazarları Ajax-Galatasaray maçını değerlendirdi

"MORATA NOKTA ATIŞI BİR TRANSFER"

Zeki Uzundurukan (Fotomaç): Galatasaray'da Osimhen'in bir partneri yok. Icardi ile mükemmel ikili olmuştu. Batshuayi ile olmadı. Belki de o yüzden Okan Buruk, Alvaro Morata transferini istedi. Morata geldikten sonra Osimhen'in verimi çok daha artacaktır. Ayrıca Morata da gol ve asistleri ile Galatasaray'ın gücüne güç katar. Nokta atışı bir transfer olacak. Milan'da belki beklentilerin altında kaldı ama Atletico Madrid'de harika işler yapıyordu Morata! Galatasaray her maçta tonla gol pozisyonuna giriyor ama çerçeveyi bulamıyor. O zaman acil Morata! İlk 8 derken, Play-Off ile yola devam! Bu arada Galatasaray'ın 26 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi.