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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Annesini, babasını, kardeşini ve anneannesini öldürmüştü! Altın katliamı olduğu ortaya çıktı! | Son dakika haberleri

        Annesini, babasını, kardeşini ve anneannesini öldürmüştü! Altın katliamı olduğu ortaya çıktı!

        İstanbul Eyüpsultan'da yaşanan aile katliamının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı. Babasını, annesini, kız kardeşini ve anneannesini öldürdüğünü itiraf eden 17 yaşındaki B.Y., sorgusunda olayın evde bulunan altın meselesinden dolayı çıktığını ileri sürdü. Katil zanlısı ifadesinde, babasının evde bulunan altınlardan bir tanesinin eksik çıkması üzerine kendisine "Sen mi aldın" dediğini ve çıkan tartışmada cinayetleri işlediğini söyledi. Öte yandan caninin üzerinde altın ve bir silah yakalandığı öğrenildi. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberi..

        Giriş: 31.01.2025 - 12:27 Güncelleme: 31.01.2025 - 12:29
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        İstanbul'da 'altın' katliamı!
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        Eyüpsultan ilçesinde 3 katlı bir apartmanın üçüncü katındaki ablasının evine gelen Sevinç İ. ablasının, eniştesinin ve yeğeninin kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

        Ekiplerin yaptıkları kontrolde, anneanne Fatma İnce (71), baba Mehmet Yenigün (43), anne Aysun Yenigün (42) ve çocukları Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.

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        ŞÜPHELİ 17 YAŞINDAKİ B.Y.

        Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekipleri yaptıkları incelemede, ailenin 17 yaşındaki oğlu B.Y'nin olaydan sonra evden çıkarak kaçtığını tespit etti. Olay yeri incelemelerinin ardından cenazeler otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        CİNAYETLERİ İTİRAF ETTİ

        Bunun üzerine Cinayet büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri, olaydan kısa bir süre sonra teknik ve fiziki takip yaparak cinayet şüphelisi B.Y.'nin Bursa'ya kaçtığını belirledi. Düzenlenen operasyonla şüpheli B.Y. yakalandı. İstanbul'a getirilen B.Y., ilk sorgusunda cinayetleri itiraf etti.

        "ALTIN EKSİK" TARTIŞMASI

        Yapılan çalışmalarda katil zanlısı B.Y. polise cinayeti evde sayılan altınlar yüzünden işlediğini ileri sürdü. İddialara göre, baba Mehmet Yenigün evde altınları sayıyordu. Sayılan altınlardan bir tanesi eksik çıkınca B.Y.’ye dönerek ‘Altını sen mı aldın’ dedi. B.Y., polise verdiği ifadede ‘Altını sen mi aldın’ sözleri üzerine tartışma yaşandığını ve çıkan tartışma sonrası cinayetleri işlediğini iddia etti. Şüphelinin verdiği bu bilgilerin doğru olup olmadığı araştırılıyor. Olayla ilgili geniş çaplı çalışmaya devam ediliyor.

        Fotoğraflar: İHA

        Eyüpsultan'da dehşet gecesi! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
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