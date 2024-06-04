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Mükemmel öpücük 6 saniye

Yeni bir araştırmaya göre işe yarar bir öpücük en az 6 saniye sürmeli.

Giriş: 04.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 03.06.2024 - 19:47
Necmiye Uçansoy nucansoy@cyh.com.tr
Haberler Stil Mükemmel öpücük 6 saniye

6 saniye herhangi bir şeyi başarmak için kısa bir süre olabilir. Ancak konu öpücüğün süresi ise ilişkinizin sağlığı açısından harikalar yaratabilir. 40 yıldır ilişkiler üzerine çalışan ve aynı zamanda evli bir çift olan iki terapist ve araştırmacı olan John ve Julie Gottman'a göre 6 saniyelik bir öpücük partnerinizle romantik bir bağ kurmak için mükemmel bir süre.

Partnerinizi en son ne zaman gerçekten öptünüz?

Bir araştırmada gerçek öpücüğün en az 6 saniye sürmesi gerektiği ortaya çıktı. Mutluluk hormonu olan oksitosin 20 saniyelik bir sarılma veya 6 saniyelik bir öpücükten sonra salgılanıyor. İki taraf da oksitosin salgılayınca psikolojik bir rahatlama ve güven duygusu geliyor ve doğru bağlanma sağlanıyor. Yani araştırma işe yarar bir öpücük en az 6 saniye sürmeli diyor.

Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük

Almanya'da yapılan ve 10 yıl süren aynı araştırmaya göre, eşlerini en az 6 saniye öpen erkeklerin daha uzun yaşama eğiliminde olduğunu da gösterdi. İşe giderken eşlerine veda öpücüğü veren erkekler, vermeyenlere göre yaklaşık 4 yıl daha uzun yaşıyor. Uzun öpüşme sırasında vücut, olumlu duygu ve hisleri teşvik eden oksitosin, dopamin, serotonin, adrenalin ve endorfin gibi hormonlar üretiyor. Öpüşme eylemi sırasında duyular doğrudan beynin aşk, tutku ve şehvetle ilişkili bölümü olan limbik sisteme gidiyor.

Her çift 6 saniyelik bir öpüşme ritüeline zaman ayırmalı

Dr. Gottman ve eşi Dr. Julie Gottman yıllardır evlilik ve ilişkiler üzerine çalışıyor. Araştırmalarında dikkat çeken bir bulgu, erkeklerin eşlerini düzenli olarak öpmelerinin kalıcı etkisi. Dr. Gottman, '20 saniyelik bir sarılma ya da 6 saniyelik bir öpüşmeyle oksitosin salgılanıyor; ikiniz de oksitosin salgılıyorsunuz ve bu da psikolojik bir rahatlama, güven, bağlantı ve bağlanma hissi yaratıyor,' diyor.

Gottman'lar şu tavsiyeyi veriyor: Günlük hayatımızın çoğunu iş ve aile bakımı gibi sorumlulukları yerine getirmek için koşuşturarak geçirdiğimizde genellikle eşimize vakit ayırmayı unuturuz. Yakınlık kurmak için 6 saniyelik bir öpücük ritüeli oluşturmak, birbiriniz arasında güven inşa eder.

Eşlerini öpmeyenler hayata karşı daha karamsar

Dr. Gottman'ın çalışmasını örnek alan başka bir araştırmada, işe gitmeden önce eşlerini öpenlerin yüzde 87'sinin maaşlarında artış olduğu ve pozisyonlarını korudukları görülüyor. Bu da genel olarak hayata karşı daha olumlu tutum sergilemelerine neden oluyor. Buna karşılık, eşlerini öpmeyen erkekler hayata olumsuz bakma eğiliminde olmuş, daha karamsar, depresif ve işlerine karşı daha ilgisiz oluyorlar.

Neden 6 saniye?

6 saniye süren öpücük partnerinizle yakınlık ve samimiyet kurma kapasitesine sahip olan öpücüklerdir. Bu, partnerinizle bir anlık bağlantı kurmak için yeterli bir süredir. Beyninizdeki meşguliyeti durdurur ve odağınızı o anda partnerinize verir. 6 saniye boyunca oyalanmak, kapıdan koşarak çıkmak yerine o romantik jeste odaklanmanızı sağlamak için yeterlidir.

Gottman'lar 6 saniyelik öpücüğün ilişkinizi daha güçlü hale getirebilecek alışılmış bir süreç olduğunu söylüyor. Kapıdan aceleyle girip çıkarken partnerlerimizi dalgınlıkla öpsek de, 6 saniyelik öpücük Gottman'lara göre sevgiyi, takdiri, cinsel yakınlığı ve bağlantıyı artıracak bir jest. Yoğun bir programınız olsa da birbirinize olan bağlılığınızı göstermenin çabasız bir yolu. Benim için önemlisin demenin güzel bir yolu.

En mutlu çiftler haftada 6 saatlerini birbirlerine ayırıyor

Öpücüğün faydaları arasında birbirinize karşı sevgi ve hayranlığı artırmak, stresi azaltmak ve partnerinize duyduğunuz minnettarlığı pekiştirmek gibi duygular var. Gottman'ın araştırmasına göre, en mutlu çiftler her hafta ortalama 6 saatlerini birbirlerine odaklanarak geçiriyor. Bu saatler randevulaşıp dışarı çıkmak ya da tahmin ettiğiniz gibi uzun ve romantik bir öpücük gibi şeylere harcanabilir.

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