Kahve içince neden sürekli idrara çıkma hissi gelir?

Hiçbir tarım ürünü %100 mikotoksinsiz değildir

OTA her kahvede bulunmaz. OTA'nın kahvedeki küf toksinlerinden sadece biri olduğunu ve kahvenin performansı üzerinde etkileri olduğunu, OTA düzenlemesi yapan ülkelerin "kabul edilebilir" seviyelere razı olduklarını bilmek önemli. Kahve de dahil olmak üzere hiçbir tarım ürünü %100 mikotoksinsiz değildir. Ancak testlerin devam etmesi ve soruna neden oldukları eşiğin altına inene kadar seviyeleri kontrol etmek mümkündür. Seviyeleri üreticiler ve gıda güvenliği yetkilileri daha sıkı bir şekilde izlemelidir. Seviyeler güvenlik sınırlarının üzerine çıktığında, gıda ürünleri geri çağrılır veya atılır.

Araştırmalar, kahvenin faydalarının potansiyel olumsuzluklardan hala çok daha ağır bastığını gösteriyor. Dahası, düşük seviyelerde mikotoksin maruziyetinin zararlı olduğunu gösteren hiçbir kanıt yok. Yine de riskinizi en aza indirmek istiyorsanız, yalnızca kaliteli kafeinli kahve için ve kuru, soğuk bir yerde saklayın.

Bu arada kafeinsiz kahvenin mikotoksin oranı kafeinli kahveden daha yüksektir. Bunun nedeni, kafeinin küflerin büyümesini engellemesidir. Kahveden kafeini çıkarırmak bu sebeple iyi bir fikir değildir. Hazır kahve de normal kahveden daha yüksek mikotoksin seviyesine sahiptir ancak yine de endişe yaratmayacak kadar düşüktür.

