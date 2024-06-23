Kahve içince neden sürekli idrara çıkma hissi gelir?

Kahvenin aslında sağlık açısından birçok faydası vardır. Yine de, kahvede mikotoksin adı verilen potansiyel olarak zararlı kimyasallar olduğunu bilmelisiniz. Mikotoksinin belirtilerinden biri çok sık idrara çıkmaktır. Hedef organı böbrektir. OTA'dan kaynaklanan hasarın yükünü böbrekler çeker. Güçlü bir mesane ve böbrek toksini olduğundan, vücut toksini seyreltmek için diğer bölgelerden hızla sıvı çeker (dehidrasyon), böylece böbrekleriniz ve mesaneniz daha az etkilenir. Hiç su içmeseniz bile sürekli çiş yapma hissiniz olur ve bu yüzden kahveden sonra sık sık tuvalete gidersiniz. Vücudumuzda toksin varsa; vücudumuz detoks yolları ile toksini suyla atılır hale getirir. Çok idrara çıkma isteği, sürekli ishal durumu ve çok terleme bunun sonucudur yani vücudunuzun bir şeyi dışarı atma isteği ve çabasıdır. Temiz kahve sürekli idrar yapma isteğine neden olmaz.