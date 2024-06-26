İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe'den Samardzic atağı!

TEKLİF YAPILDI

İtalyan basınından The Laziali'nin yaptığı habere göre Fenerbahçe'nin bonuslar dahil masaya 14 milyon Euro'luk teklif koydu. Aynı zamanda Lazio'dan farklı olarak Samardzic'e Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı da Fenerbahçe'ye avantaj sağlayan durumlardan.