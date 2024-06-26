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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İş insanı Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        İş insanı Can Kıraç, 97 yaşında hayatını kaybetti

        İş insanı Can Kıraç 97 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.06.2024 - 15:51 Güncelleme: 26.06.2024 - 15:51
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        Can Kıraç hayatını kaybetti
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        İş insanı Can Kıraç hayatını kaybetti. 97 yaşında hayatını kaybeden Can Kıraç, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi görüyordu.

        Can Kıraç, 22 Mayıs 1927'de Ankara'da doğdu. 1946 yılında Galatasaray Lisesi’ni, 1950 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ni bitirdi. Uzun yıllar Koç Topluluğu'nda görev aldı.

        29 Ağustos 1950’de Ankara’da Koç Ticaret AŞ Otomobilcilik Şubesi’nde Bernar Nahum’un yanında çalışmaya başladı. 1957 yılında Vehbi Koç’un ortağı olduğu İzmir’deki Egemak şirketine müdür yardımcısı olarak atandı; 1958 yılında ise şirketin müdürlüğüne getirildi. 1963 yılında Koç Holding’in kurucu ortakları arasında yer alan Kıraç, 1968 yılında İstanbul’a dönerek holdingin Otomotiv Grubu’nda çalışmaya başladı.

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        1973 yılında Koç Holding İcra Komitesi’ne giren Kıraç, 1982’de Otomotiv Grubu başkanlığına getirildi. 1984’te holdingin İdare Komitesi üyesi, 1987’de de başkanı oldu.

        Koç Üniversitesi’nin kuruluşunda Vehbi Koç Vakfı tarafından oluşturulan Üniversite İcra Komitesi ile Mütevelli Heyeti’nde de üye olarak görev aldı. 1991 yılı sonunda kendi isteğiyle Koç Topluluğu’ndaki 41 yıllık meslek yaşamını noktalayarak emekli oldu.

        Anılarımla Patronum Vehbi Koç (1995), Anılar Olaylar (2004) ve Kolajlı Taşlamalar (2004) başlıklı kitapları yayımlanmış olan Kıraç, 2006 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından onursal üyeliğe seçildi. 2013 yılında kendisine Eskişehir Osmangazi Üniversitesi tarafından fahri doktor unvanı verildi.

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