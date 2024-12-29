Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

        Genç müzisyenlerin müziğine kapımızı açtığımız programımız Z Frekansı'nın bu haftaki konuğu, yeni nesil Türkçe müziğin yükselen seslerinden Canay Doğan! "Uzak", "Bigane" ve "Çöl" gibi teklilerle öne çıkan Canay Doğan'la kendi müziğini, hikayesini ve dönemin müziğinin ruhunu konuştuk.

        Giriş: 29.12.2024 - 10:04 Güncelleme: 29.12.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin en kendine has duruşu ve karakteristik seslerinden Canay Doğan'ı konuk etti.

        Canay hep müziğe ilgi duymuş, ailesinin müziğe olan yatkınlığını profesyonel bir alana taşımış ve hayatını buna göre şekillendirmiş bir müzisyen. Birçok tarzda şarkıları var ve bizi şaşırtmaya devam edeceğini şimdiden söylüyor. Aslında bir tarzın içine sıkışma değil de, biraz müzikal arayışın içinde. Genel olarak alternatif diyebiliriz müziğine, ama yakın bir zamanda reggie tarzında şarkısı da gelecek. Heyecanla bekliyoruz.

        REKLAM

        Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyan Canay, konservatuvara giriyor ancak son sınıfta bırakıyor. Caz bölümü okuyan Canay'ın enstrümanı davul. Ancak pandeminin yarattığı izolasyon, seyahat kısıtlamaları gibi olumsuzluklar davulcuları da ciddi şekilde etkiliyor. Davul evde odanda çalınabilecek bir enstrüman değil haliyle. İşte bu dönemde Canay'ın müzik yolculuğunda bir yol ayrımına şahit oluyoruz. Canay davuldan biraz daha kendi bestelerine, biraz daha solo performanslara geçiş yapıyor.

        Canay'ın ses tellerindeki nodülden kiste kusursuz bir geçiş, Canay'a karakteristik bir ses kazandırıyor. Bence insanın kendine haksızlık etmeden ciddi derecede eleştirel yaklaşması, o insanı ilerletir, büyütür. Canay henüz müzikal olgunluğa erişemediği yorumunu getiriyor kendisine. Çünkü her yaptığı şey başka. Zaman içinde bunun dengesini bulacağına eminim.

        Müzik her ne kadar hissiyatların tınılara dökülmüş hali olsa da, bu bir meslek. Bir yanda her zaman gelir yaratma kaygısı var. Sanırım bir sanatçının en olmasını umacağı şey, tamamen öznel duygularla yarattığı şarkıların geniş kitlelere yayılması ve maddiyat sorununun ortadan kalkması. Ancak tabii ki terazinin tamamen öznelliğe kaydığı senaryolar her zaman olası değil. Bir denge yaratmak gerekiyor. Canay da bu dengeyi kurması gerektiğinin farkında. Hem kendi içine sinen müzik türünü hem de hayata daha güvenli bakacağı bir dinleyici kitlesini oluşturacağı yolun içinde.

        Canay çok sıcakkanlı, harika enerjili, işinde kesinlikle ciddi ve şarkı söylemeye başlayınca kendisinden başka bir şeyle ilgilenmeye fırsat vermeyecek ölçüde etkileyici bir tınıya sahip biri. Programa davet etmeden önce şarkılarını dinliyordum, "Çöl" adlı şarkısı için gayri ihtiyari 'tekrar' tuşuna basınca davet etmeye karar verdim. Bu yetenekli müzisyen herkes gibi bazen kendini çöllerde hissedebilir ancak kaliteli müziğinin denizlerin serinliğinde biteceğine eminim...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Güney Kore'de uçak kazası: Çok sayıda kişi öldü!
        Narin Güran davasında karar
        Narin Güran davasında karar
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        Çocuklarda kışla beraber RSV vakaları arttı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        "Şans için 12 üzüm" geleneğinin perde arkası!
        2024'te neler yaşandı neler
        2024'te neler yaşandı neler
        "Dağda yaşıyorum"
        "Dağda yaşıyorum"
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Kadın meslektaşlarını topa tuttu
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        Yücel ve Adalı HT Spor'a konuştu!
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Sevgilisine evlenme teklif etti
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Muslera sürprizi!
        Muslera sürprizi!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        İsveç savaş için mezar yeri arıyor
        Kocaeli'de doğalgaz patlaması! 14 yaralı var
        Kocaeli'de doğalgaz patlaması! 14 yaralı var
        Habertürk Anasayfa