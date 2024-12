Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canay Doğan!

Güncel müziğin tınısını takip eden, genç müzisyenlerin platformu Z Frekansı, bu hafta yeni dönem Türkçe müziğin en kendine has duruşu ve karakteristik seslerinden Canay Doğan'ı konuk etti.

Canay hep müziğe ilgi duymuş, ailesinin müziğe olan yatkınlığını profesyonel bir alana taşımış ve hayatını buna göre şekillendirmiş bir müzisyen. Birçok tarzda şarkıları var ve bizi şaşırtmaya devam edeceğini şimdiden söylüyor. Aslında bir tarzın içine sıkışma değil de, biraz müzikal arayışın içinde. Genel olarak alternatif diyebiliriz müziğine, ama yakın bir zamanda reggie tarzında şarkısı da gelecek. Heyecanla bekliyoruz.

Canay'ın ses tellerindeki nodülden kiste kusursuz bir geçiş, Canay'a karakteristik bir ses kazandırıyor. Bence insanın kendine haksızlık etmeden ciddi derecede eleştirel yaklaşması, o insanı ilerletir, büyütür. Canay henüz müzikal olgunluğa erişemediği yorumunu getiriyor kendisine. Çünkü her yaptığı şey başka. Zaman içinde bunun dengesini bulacağına eminim.

Müzik her ne kadar hissiyatların tınılara dökülmüş hali olsa da, bu bir meslek. Bir yanda her zaman gelir yaratma kaygısı var. Sanırım bir sanatçının en olmasını umacağı şey, tamamen öznel duygularla yarattığı şarkıların geniş kitlelere yayılması ve maddiyat sorununun ortadan kalkması. Ancak tabii ki terazinin tamamen öznelliğe kaydığı senaryolar her zaman olası değil. Bir denge yaratmak gerekiyor. Canay da bu dengeyi kurması gerektiğinin farkında. Hem kendi içine sinen müzik türünü hem de hayata daha güvenli bakacağı bir dinleyici kitlesini oluşturacağı yolun içinde.