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        Haberler Spor Transfer Galatasaray'da Muslera sürprizi! - Futbol Haberleri

        Muslera sürprizi!

        Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Fernando Muslera ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. 38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında masaya oturulacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 18:42 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:42
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          Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelere çevrilirken, diğer taraftan da iç transfer için çalışmalar sürüyor.

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          Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Fernando Muslera geliyor...

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          2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

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          Galatasaray yönetimi Muslera'yla 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.

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          TRT Spor'un haberine göre; Uruguaylı file bekçisinin maaşında da indirim yapılması düşünülüyor.

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          Ancak Muslera, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar verebilmiş değil. Tecrübeli kalecinin, ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı öğrenildi.

        • 7

          38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında bir görüşme yapılması planlanıyor. Yönetim buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.

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          Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi yine yabancı bir eldivene emanet etmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılıların listesinde yerli kaleciler de bulunuyor.

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