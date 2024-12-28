Muslera sürprizi!
Galatasaray yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan kaptan Fernando Muslera ile 1 yıl daha devam etmek istiyor. 38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında masaya oturulacak.
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Galatasaray'da gözler ara transfer döneminde kadroya yapılacak takviyelere çevrilirken, diğer taraftan da iç transfer için çalışmalar sürüyor.
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Sarı-kırmızılılarda geleceği en çok merak edilen isimlerin başında Fernando Muslera geliyor...
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2011 yılından bu yana sarı-kırmızılı formayı giyen tecrübeli file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
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Galatasaray yönetimi Muslera'yla 1 yıl daha yola devam etmek istiyor.
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TRT Spor'un haberine göre; Uruguaylı file bekçisinin maaşında da indirim yapılması düşünülüyor.
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Ancak Muslera, henüz kariyeriyle ilgili net bir karar verebilmiş değil. Tecrübeli kalecinin, ülkesine dönmeye daha sıcak baktığı öğrenildi.
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38 yaşındaki file bekçisi ile mart ayında bir görüşme yapılması planlanıyor. Yönetim buradan çıkacak sonuca göre yol haritasını belirleyecek.
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Galatasaray, Muslera sonrası kaleyi yine yabancı bir eldivene emanet etmek istiyor. Ancak sarı-kırmızılıların listesinde yerli kaleciler de bulunuyor.