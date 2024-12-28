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        Haberler Yaşam Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz? Bu görsellerdeki gizli nesneleri sadece çok dikkatli olanlar bulabiliyor!

        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz? Bu görsellerdeki gizli nesneleri sadece çok dikkatli olanlar bulabiliyor!

        İlk bakışta sıradan gibi görünen bu görseller, dikkatli gözlerin fark edebileceği sırlarla dolu. Bakalım, siz de gizli detayları bulabilecek misiniz?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 10:30 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:30
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          1. Kediyi bulabilir misiniz?

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          2. Partide bir hayalet var, görebiliyor musunuz?

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          3. Ormanda gizlenen tavşanı bulabilir misiniz?

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          4. Sahildeki yunus balığını bulmak büyük dikkat istiyor!

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          5. Kafede gizli bir şemsiye var onu bulabilir misiniz?

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          6. Oturma odasının dekorları arasında gizlenen kuş tüyünü görebiliyor musunuz?

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          7. Sınıfta büyük bir kargaşa var! Bu kargaşanın arasında kalem kutuyu bulabilir misiniz?

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          8. Parkta herkes farklı şeylerle ilgileniyor.. Peki gazete nerede?

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          9. Akşam yemeğinde masada olmaması gereken bir eşya var! Eldivenler nerede?

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          10. Bu resimde gizlenen balığı bulabilir misiniz?

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          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Bright Side

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