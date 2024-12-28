Türksat 6A yörüngesine ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A’nın yörüngesine yolculuğunun tamamlandığını açıkladı. Uraloğlu, SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden 9 Temmuz’da yola çıkan ve 20 Temmuz’da 50 Derece Doğu yörüngesinde bulunan geçici yörüngesine ulaşarak faydalı yük testlerini tamamlayan Türksat 6A’nın bugün itibariyle 42 Derece Doğu daimi yörüngesine ulaştığını bildirdi. Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu 6A’nın Türkiye’nin uzaydaki varlığı açısından büyük öneme sahip olduğunun altını çizen Uraloğlu, “Tüm vatandaşlarımızın bu uydumuzun sadece bir haberleşme uydusu olmadığını bilmesi gerekiyor. Bu uydu Türkiye’nin hem uzaydaki geleceğini şekillendirecek hem de dünyadaki gücünü artıracak bir projenin sonucudur” dedi.

REKLAM advertisement1 REKLAM "20 YILLIK HAYAL" Türksat 6A’nın en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanabilmesinin arkasında Türksat tarafından başlatılan teknoloji transfer eğitim programının bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, “Ülkemizin uydu operatörü Türksat tarafından başlatılan program ile Türksat 3A’nın yanı sıra Türksat 4A ve Türksat 4B’nin yapımında Türksat mühendislerinin de yer alması sağlanmıştı. Ayrıca Türksat 5A’nın ve 5B’nin yapımında da teknoloji transfer programı kapsamında yine Türksat mühendisleri, uydu tasarım, üretim ve test süreçlerinde bulundu. Ve şu anda da teknoloji transfer programı kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla Türksat 6A’yı en yüksek yerlilik oranıyla ürettik. Aslına bakarsanız 10 yıl önce sözleşmesine imza atılarak başlatılan Türksat 6A, neredeyse Türksat’ın kuruluşu ile başlayan 20 yıllık bir hayalin sonucu” dedi.

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın 50 Derece doğu yörüngesine ulaşmasının ardından, büyük bölümü Türkiye’de üretilen faydalı yük testlerinin burada tamamlandığını kaydederek, “Türksat 6A’nın bu testlerin hepsinden de başarıyla geçtiğini gururla söylemek isterim. Bu kapsamda da, Türkiye’de üretilen ekipmanlarımız başta olmak üzere uydumuzun 15 yıllık görevine hazır bir şekilde 42 derece Doğu yörüngesinde bulunan daimi yörüngesine geçtiğimiz günlerde hareket etti. 42 derece Doğu yörüngesine doğru hareketinde de uydumuz uzayda toplam 6 ateşleme yaptı ve Türkiye Saatiyle 05:00 sıralarında yaptığı son ateşleme sonrası bugün itibariyle 35 bin 786 kilometre uzakta jeosenkron yörüngesine başarıyla ulaştı” diye konuştu.

"TÜRKİYE, ULUSLARARASI OYUNCU KATEGORİSİNE YÜKSELECEK" Bakan Uraloğlu, Türksat 6A’nın yörünge testlerinin 42 derece Doğu yörüngesinde tamamlanmasının ardından nihai kabulünün yapılacağını kaydederek “Ülkemizin en büyük Ar-Ge Projesi olan milli gururumuz Türksat 6A test süreçlerini tamamlayarak 2025 yılının ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlayacak. Türkiye'yi uydu ve uzay çalışmaları alanında uluslararası oyuncu kategorisine yükseltmiş olacağız” dedi. Türksat 6A'nın yapımında ASELSAN, TUSAŞ, TÜBİTAK UZAY ve CTECH ile birlikte çalıştıklarını da anımsatan Uraloğlu, “Bu firmalarımız tarafından yerli ve milli olarak üretilen her parça artık uydu deneyimi kazanmış oldu. Bu çok önemli. Çünkü ülkemizde üretilen bu parçaların hepsi uzay deneyimi kazanarak uzayda başarıyla hizmet verebildiği için tüm dünyaya ihracının önü de artık açıldı. Artık haberleşme uydusu üreten tüm ülkeler, bu ürünleri bizden alabilecek. Üretilen her parça, artık farklı görev yüklerine sahip uydular için de kullanılabilecek” açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, Türksat’ın 31 derece, 42 derece ve 50 derece Doğu yörüngelerinde Türksat 3A, 4A, 4B, 5A ve 5B olmak üzere toplam 5 haberleşme uydusuyla faaliyetlerine devam ettiğini ve bu kapsamda dünyada 3,5 milyar nüfusa ulaştığını anımsattı. Türksat 6A’nın 2025 yılı ilk çeyreğinde hizmete girmesi ile daha önce Türksat uydularıyla kapsanmayan Güney-Doğu Asya gibi yeni coğrafyalara hizmet sunulacağını da açıklayan Uraloğlu, “Türksat 6A uydusu ile Türksat’ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye’nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak. Türkiye, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65’inden fazlasına ulaşabilir hale gelecek” şeklinde konuştu.

Bakan Uraloğlu, Türkiye’de son 20 yılı aşkın sürede yaşanan dönüşümün önemli olduğuna işaret ederek, denizde, karada, demir yolarında ve uzay vatanda Türkiye’nin gücünü bütün dünyanın gördüğünü söyledi. Uraloğlu, Türkiye’nin bölgesinde lider, dünyada da söz sahibi ülke olmaya devam ettiğini, Türksat 6A ile birlikte ise uzayda da söz sahibi ülke konumuna yükseldiğinin altını çizdi.