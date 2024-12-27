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        İhanet yazışmaları ortaya çıktı

        İspanyol basını, Mauro Icardi'nin Wanda Nara'nın kendisini takım arkadaşı Keita Balde ile aldattığına inandığını gösteren yazışmalarını paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.12.2024 - 23:00 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:22
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          Sancılı boşanma süreçleriyle sık sık gündeme gelen Wanda Nara ile Mauro Icardi, her geçen gün yeni iddialar ve skandallarla adlarından söz ettiriyor.

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          Mauro Icardi’nin, Inter Milan’da forma giydiği dönemde, Wanda Nara’nın takım arkadaşı Keita Balde ile kendisini aldattığını belgeleyen fotoğraf ve videolara sahip olduğu iddia edilmişti. Ayrıca, Balde'nin eski eşi, Wanda Nara hakkında, "Kocamla yatan, sonra da bana fotoğrafları gönderen kadın" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

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          İspanyol basını, Mauro Icardi'nin Inter Milan'da oynadığı dönemde Wanda Nara'nın, takım arkadaşı Keita Balde ile Icardi'yi aldattığını gösteren yazışmaları paylaştı.

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          29 Eylül 2022'de yayınlanan yazışmalarda, Mauro Icardi'nin, Wanda Nara'ya bahsi geçen görüntüleri gönderdiği ve şu ifadeleri kullandığı görüldü; "Bendeki bilgiler gerçek. Bana ne yaptığını söyle. Ona ne yazdığını bana gönder. Bana her şeyi gönder ve bahane aramayı bırak. Banyoda ne yaptınız, Wanda?"

        • 5

          Konuşmanın devamında ise Mauro Icardi; "Benim evimde. Buna inanamıyorum. Neden? Tanrım, neden? Bunu hak etmiyorum. Neden?" ifadelerini kullandı.

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