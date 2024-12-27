DEM Parti'ye İmralı izni

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da Pazar günü İmralı'ya gidecekler, DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Görüşmeleri bizi memnun eder. Zannediyorum kararlar da Türkiye'de yaşayan her insanımız için hayırlara vesile olur." demişti.

Bahçeli‘nin 22 Ekim'de yaptığı Öcalan çağrısıyla başlayan süreç devam ediyor. Süreç kapsamında bu çağrıdan bir gün sonra 23 Ekim'de Parti Şanlıurfa Milletvekili ve aynı zamanda Abdullah Öcalan’ın yeğeni Ömer Öcalan İmralı'ya giderek bir görüşme gerçekleştirdi.

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26 Kasım tarihinde ise DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları Oruç İmralı’ya gitmek için Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Ancak Suriye’deki gelişmeler ve TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri bu ziyaretin ertelenmesine sebep oldu.