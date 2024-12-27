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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret - Fenerbahçe Haberleri

        Arda Güler'den Fenerbahçe'ye ziyaret

        Türkiye'yi İspanya La Liga devi Real Madrid'de başarıyla temsil eden Arda Güler, eski takımı Fenerbahçe'yi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret etti. Milli yıldız, başkan Ali Koç ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.12.2024 - 20:49 Güncelleme: 27.12.2024 - 20:49
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          Real Madrid forması giyen Arda Güler, liglere verilen arada Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

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          2021-23 yılları arasında Fenerbahçe forması giydikten sonra İspanya’nın Real Madrid Kulübü’ne transfer olan Arda Güler, sarı-lacivertli ekibin futbol takımını ziyaret ederek eski takım arkadaşları, idari-teknik ekip ve tesis çalışanları ile hasret giderdi.

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          Milli futbolcu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve teknik direktör Jose Mourinho ile de bir araya geldi.

          İşte Arda Güler'in ziyaretinden öne çıkan kareler...

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