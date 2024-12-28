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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Yolcu otobüsü şarampole devrildi! | Son dakika haberleri

        Yolcu otobüsü şarampole devrildi! 1'i ağır, 27 kişi yaralandı

        Erzincan'da yolcu otobüsü şarampole devrildi. Feci kazada 1'i ağır, 27 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:39 Güncelleme: 28.12.2024 - 12:00
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        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
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        Erzincan'da Kartal Belediyesine ait yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır, 27 kişi yaralandı.

        AA'da yer alan habere göre Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan mevkiinde bir yolcu otobüsü şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere gönderildi.

        Kazanın meydana geldiği kara yolunda, kar yağışı etkili oluyor. Vali Hamza Aydoğdu, AA muhabirine, Sakaltutan mevkiinde otobüs kazası yaşandığını belirterek. "İstanbul'dan cenaze getiriliyormuş ve otobüs yan yatmış." diye konuştu.

        Aydoğdu, yaralıların tamamının hastanelere ulaştırıldığını belirterek, "Kazada 27 kişi yaralandı. Sürücünün durumu ağır, diğerlerinin ise genel olarak sağlık durumları iyi. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Olumsuz hava koşullarına rağmen tüm ekiplerimiz kısa sürede olay yerine ulaşıp kazaya müdahale etti." ifadesini kullandı.

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        #son dakika
        #Erzincan
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