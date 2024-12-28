Galatasaray, 2024 yılında Okan Buruk'la rekor üstüne rekor kırdı

Ligde en fazla şampiyonluk gören isim

Geçen sezon sonunda Galatasaray'la Süper Lig kupasını kazanan teknik direktör Okan Buruk, oyuncu ve teknik direktör olarak en fazla şampiyonluk yaşayan isim oldu.

Galatasaray'ın başında ikinci, teknik direktörlük kariyerinde de üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Okan Buruk, futbolcu olarak da 7 kez lig kupasını kazandı. Okan Buruk, toplamda 10 kezle en fazla Süper Lig şampiyonluğu gören isim olma başarısı gösterdi.

Tecrübeli teknik adam, ayrıca Galatasaray tarihinde Fatih Terim ve Gündüz Kılıç ile birlikte ilk iki sezonunu şampiyon olarak geçen Türk teknik direktörler arasına da adını yazdırdı.