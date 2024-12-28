DEM Parti heyeti İmralı'da

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İmralı'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti heyetine izin verildiğini bildirdi.

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Bakan Tunç, ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan olacak" ifadelerini kullandı.

DEM parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın bugün İmralı'ya gittiği öğrenildi. İki isim Abdullah Öcalan ile görüşüyor. DEM Parti'ye İmralı izni Haberi Görüntüle