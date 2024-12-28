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        Haberler Spor Futbol Dünya Futbolu Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı - Futbol Haberleri

        Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı

        Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı. İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, takımla ilk kez bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 28.12.2024 - 17:20 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:20
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          Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Shabab ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

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          İstanbul'dan dün uçakla takımın kamp yaptığı Katar'ın başkenti Doha'ya gelen Terim, takımla ilk kez bir araya geldi.

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          Transmitter Stadı'nda futbolcular ve kulüp çalışanlarıyla tanışan 71 yaşındaki tecrübeli teknik adam, kısa bir konuşma yaptı.

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          Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.

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          Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman dar alanda yapılan maçla sona erdi.

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          Bu sezon 13. haftası geride kalan ligde 23 puan toplayan Suudi ekibi, 6. sırada yer alıyor.

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          "HİKAYE, İMPARATOR İLE DEVAM EDİYOR"

          Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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          Kulübün sosyal medyasından yapılan paylaşımda, "Al Shabab'ın hikayesi, İmparator ile devam ediyor." denildi.

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          Paylaşımda yer alan yapay zeka destekli videoda, teknik direktör Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası soyunma odasında bulunan oyunculara Fatih Terim'in "Bunun için zaman yok. Videoyu bitirin ve şimdi işimize dönelim" ifadeleri kullanıldı.

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          Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.

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