Fatih Terim, Al-Shabab'ın başında ilk antrenmanına çıktı

Antrenmanda ayrıca Terim'in yardımcıları Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin ile maç analisti Metin Çakıroğlu, kaleci antrenörü Ozan Özerkan, atletik performans antrenörü Yasin Küçük, Mert Çetin ve Eray Sözen de yer aldı.