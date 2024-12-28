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        Haberler Dünya Son dakika: Rus lider Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu | Dış Haberler

        Son dakika: Rus lider Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan lideri Aliyev'i arayarak Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçak kazasının Rus hava sahasında yaşandığı için özür diledi. Ukrayna lideri Zelenskiy de Azeri lider Aliyev'i arayarak taziyelerini iletti. Zelenskiy, "Şu anda en önemli öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm sorulara yanıt verecek kapsamlı bir soruşturma" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 15:41 Güncelleme: 28.12.2024 - 17:16
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        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
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        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den, 25 Aralık'ta düşen Azerbaycan Havayolları uçağıyla ilgili olarak, olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür diledi.

        Kazakistan'daki uçak kazasında tartışma konusu olan konu!
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        Putin'in telefonda 38 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili, 'trajik olay' ifadesini kullandığı bildirildi.

        Kremlin de, uçağın Grozni'ye iniş yaparken Ukrayna'nın Rusya'ya drone'larla saldırdığını, Rusya'nın da bu sırada Ukrayna drone'larını püskürttüğünü açıkladı.

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        Aliyev doğruladı

        Aliyev, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Azerbaycan Hava Yolları'na (AZAL) ait uçağın düşmesine ilişkin, uçuş görevlileri ve yolcuların ifadelerinin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahaleyi doğruladığını bildirdi.

        Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, kendisini telefonla arayarak uçağın düşürüldüğü trajik olayla ilgili özür dileyen Putin'e konuya ilişkin görüşlerini ifade etti.

        Aliyev, fiziki ve teknik müdahaleye maruz kalan uçağın Aktau'ya yönlendirildiğini, inişin pilotların cesareti ve profesyonelliği sayesinde mümkün olduğunu belirtti.

        Uçağın gövdesinde çok sayıda delik bulunduğunu, yolcuların ve mürettebatın henüz havadayken güverteye giren yabancı parçacıklar nedeniyle yaralandığına işaret eden Aliyev, uçuş görevlileri ve yolcuların ifadelerinin dışarıdan fiziksel ve teknik müdahaleyi doğruladığını bildirdi.

        Aliyev, Azerbaycan tarafının teklifi üzerine kazanın nedenlerinin kapsamlı şekilde araştırılması için uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturulduğunu ve bu ekibin çalışmalara başladığını ifade etti.

        Ukrayna lideri Zelenskiy'den telefon

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy Kazakistan'da düşen ve Azeri kaynakların verdiği bilgiye göre Rus hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğüne inanılan Azeri uçağıyla ilgili olarak Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'e taziyelerini iletti.

        "Şu anda en önemli öncelik, gerçekte ne olduğuna dair tüm sorulara yanıt verecek kapsamlı bir soruşturmadır. Rusya net açıklamalar yapmalı ve dezenformasyon yaymaya son vermelidir."

        Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

        Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık'ta, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşmüştü.

        AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

        Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

        Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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