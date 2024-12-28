Bakan Uraloğlu: Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni’nde konuştu. Sözlerine 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere geçmiş olsun temennileri ile başlayan Bakan Uraloğlu, hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, kederli yakınlarına ise başsağlığı diledi.

REKLAM advertisement1

BEREKETLİ HİLAL’İN KUZEYDEKİ İNCİSİ ADIYAMAN

Bakan Uraloğlu, sayısız medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman’da Kahta-Narince-Siverek Yolu Açılış Töreni vesilesiyle Adıyamanlılarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uraloğlu, “Dicle ve Fırat havzalarını oluşturan bu toprakların Ortadoğu çöllerini kuzeyden bir ay gibi saran verimli coğrafyaya bereketli hilal denmektedir. Bereketli Hilal, ılıman iklimi ve su kaynaklarıyla insanlığa ilk tarım deneyimlerini yaşatmış, yerleşik hayata geçişi hızlandırmıştır. Bu topraklar, sadece bir coğrafya parçası değil, aynı zamanda insanlığın ortak hafızasının bir parçası olmuştur.” ifadelerini kullandı.

REKLAM Adıyaman’ın söz konusu coğrafyanın en kuzey sınırında yer alarak hem Anadolu'nun kadim kültürüne hem de Mezopotamya'nın bereketli ovalarına köprü olduğunu kaydeden Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Adıyaman, bereketli Hilal'in kuzeydeki incisi gibidir. Nemrut Dağı'nın görkemli heykellerinden, Cendere Köprüsü, Kahta Kalesi, Karakuş Tepesi gibi sayısız dünyaca ünlü tarihi ve kültürel yapılara uzanan geniş bir arkeolojik miras, Adıyaman'ın tarih sahnesindeki uzun ve renkli yolculuğunu gözler önüne serer.”

29 MİLYAR 380 MİLYON LİRALIK YATIRIM Tarihin her döneminde kadim ticaret yollarının kavşağı konumunda olan Adıyaman’ın, ulaşım ağlarının gelişmesine ayrı bir önem verdiklerini anlatan Uraloğlu, “2002 yılından bu yana ilimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 29 milyar 380 milyon lira yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğunu 23 kilometreden 273 kilometreye çıkardık. Hiç bitümlü sıcak kaplama yolu yoktu 123 kilometre bitümlü sıcak kaplama yaparak Adıyamanlı hemşerilerimizi yollarda konforla tanıştırdık.” dedi.

REKLAM 9 KARAYOLU PROJESİNDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Adıyaman’ı bir taraftan Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Mersin’e kadar, diğer taraftan Malatya ve Elazığ’a, bir diğer taraftan Şanlıurfa’ya bölünmüş yollarla bağladıklarını aktaran Uraloğlu, “Bugün itibarıyla da Kahta-Narince-Siverek yolumuzla birlikte; Besni-Araban-Gaziantep Yolu, Narince-Gerger İl Yolu, Gölbaşı-Adıyaman-Kahta Yolu BSK kaplaması, Adıyaman-Çelikhan Yolu gibi 9 karayolu projemiz de devam ediyoruz” diye konuştu.

"HEM GEÇMİŞİN İZLERİNE HEM DE AYDINLIK GELECEĞİNE UZANAN BİR YOL" Uraloğlu, Adıyaman’ı Diyarbakır’a, Güneydoğu’yu da İç Anadolu Bölgesine bağlaması bakımından büyük önem arz eden Kahta-Narince-Siverek Yolu’nun hem Adıyaman’ın geçmişinin izlerine hem de aydınlık geleceğine uzanan bir yol olduğunu belirtti. Yolu toplam 40,8 kilometre uzunluğunda projelendirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Güzergahımızda Türkiye'nin en büyük eğik askılı asma köprüleri arasında yer alan Nissibi Köprüsü ile köprünün 2,6 kilometrelik bağlantı yolunu önceki yıllarda tamamlayarak trafiğe açmıştık. Bugün de Kahta-Eceler mevkiindeki 27 kilometrelik kesimin yanı sıra toplam 656 metre uzunluğundaki 2 adet çift köprü ve 60 metrelik 2 adet üstgeçit köprüsünü de tamamlayarak hizmete sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.

REKLAM GÜZERGAH 11,2 KİLOMETRE KISALACAK Kahta-Narince-Siverek Yolu’nun tamamlanmasıyla; mevcut yoldaki heyelanlı kesimlerin terk edileceğini dile getiren Uraloğlu sözlerine şu şekilde devam etti: “Güzergahtaki trafik güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak, tüm sürücülerimiz için çok daha konforlu bir seyahat imkânı sunacağız. Mevcut haliyle 52 kilometre uzunluğunda hizmet veren güzergahı 11,2 kilometre kısaltarak seyahat süresini ise 30 dakika kısaltarak 55 dakikadan 25 dakikaya düşürüyoruz. Böylece yolumuz ile zamandan 706 milyon lira, akaryakıttan 247 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 953 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 18 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sağlayacağız.”

“YENİ İSTİHDAM ALANLARININ OLUŞMASINA VESİLE OLUYORUZ” Bakan Uraloğlu ayrıca, güzergah üzerinde turizm açısından önem arz eden; Dünyanın 7. Harikası Nemrut Dağı, Cendere Köprüsü, Eski Kahta Kalesi, Arsemia Antik Kerti, Karakuş Tepesi gibi tarihi yerlere de hızlı ve kolay erişim imkanı sağlayacaklarını da bildirdi. REKLAM Ekonomik büyümenin birincil şartının güçlü bir ulaşım altyapısı olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın ‘Yol medeniyettir; sanayi, üretim, turizm, ticaret, emniyet, kalkınma ve dünya ile bütünleşme demektir’ sözleriyle çizdiği vizyon ışığında inşa ettiğimiz; her yeni yol, köprü, tünel, havalimanı ve demiryolu gibi ulaşım yatırımlarıyla ülkemizin üretim, ticaret, kültür ve turizm faaliyetlerini canlandırarak, yeni istihdam alanlarının oluşmasına vesile oluyoruz.” açıklamasında bulundu.

“81 İLİMİZİN 77’Sİ BİRBİRİNE BÖLÜNMÜŞ YOLLARLA BAĞLI” Uraloğlu, yatırımların toplumsal refahın yükseltilmesinde önemli kilometre taşlarından biri olduğunun bilinciyle hareket ederek doğu-batı, kuzey-güney demeden Türkiye’yi baştanbaşa yüksek standartlı yol ağıyla kuşattıklarını kaydederek “2002 yılında ülkemizdeki toplam araç sayısı yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometre iken ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bugün ülkemizdeki araç sayısı 31 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız yaklaşık 90 kilometreye çıkmış durumda. Bu başarıyı bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometrenin üzerine çıkararak sağladık. Bugün 81 ilimizin 77’si birbirine bölünmüş yollarla bağlı” dedi.

REKLAM Uraloğlu, 2002 yılında bin 714 kilometre olan otoyol ağını da son olarak Aydın-Denizli Otoyolu’nu bitirerek 3 bin 796 kilometreye yükselttiklerini belirterek “Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Köprüsünün yanı sıra Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul- İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale Köprüsü, Ankara- Niğde Otoyolu gibi mega karayolu projelerini tamamlayarak hizmete sunduk. 50 kilometre olan toplam tünel uzunluğumuzu 789 kilometreye ,311 kilometre olan toplam köprü ve viyadük uzunluğumuzu ise 794 kilometreye çıkardık.” şeklinde konuştu.

NİSSİBİ KÖPRÜSÜ’NDEN 5 MİLYON 780 BİN ARAÇ GEÇTİ Bakan Uraloğlu, Adıyaman'ı, Şanlıurfa ve Diyarbakır'a bağlayan Siverek-Kahta karayolunun 1992'de sular altında kalmasının ardından Fırat Nehri'nin ayırdığı iki yakayı bir araya getiren ve "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin Boğaz Köprüsü" olarak nitelendirilen Nissibi Köprüsü’nü inşa ettiklerini de anımsattı. Uraloğlu, “İki yaka arasında sadece feribot seferleri ile sınırlı şartlarda sağlanabilen ulaşımı, Nissibi Köprüsü sayesinde çok daha güvenli ve konforlu hale getirdik. 2015 yılında hizmete başladığı günden bu yana köprüden 5 milyon 780 bin araç geçti” dedi.

Adıyaman’ın gelişimi, depremin izlerinin tamamen silinmesi ve Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için her türlü gayreti göstermeye devam edeceklerini anlatan Uraloğlu, “Hiç şüpheniz olmasın ki geçmişten geleceğe uzanan çok daha güçlü ve gelişmiş bir Adıyaman için çalışıyoruz. İnsanlık tarihinin ilk adımlarının atıldığı bu topraklar, geleceğin yol haritasını çizmeye devam edecek.” açıklamasında bulundu.