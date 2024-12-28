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        Haberler Yaşam Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin! İştah kaybından kaşıntıya karaciğer hastalığının gizli belirtilerine dikkat!

        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin! İştah kaybından kaşıntıya karaciğer hastalığının gizli belirtilerine dikkat!

        Karaciğer, karnın sağ üst bölgesinde yer alan ve kısmen kaburgalarla korunan hayati bir organdır. Yaklaşık üç kilo ağırlığında olan bu organ, kanı filtrelemek, safra üretmek, bilirubin, kolesterol, hormonlar ve ilaçları vücuttan atmak gibi birçok kritik fonksiyonu yerine getirir. Ancak, karaciğer hasarı veya hastalığı, vücudun bu hayati görevlerini yerine getirmesini zorlaştırabilir. İşte karaciğerinizin yardım çağrısı olarak değerlendirilmesi gereken sekiz alarm verici belirtisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 11:30 Güncelleme: 28.12.2024 - 11:30
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        • 1

          Karaciğer, vücudumuzun en kritik organlarından biri olup, hayatımızı sürdürebilmemiz için hayati görevler üstlenir. Ancak, bu sessiz kahramanın çağrıları genellikle görmezden gelinir. Karaciğer sağlığınızı ihmal etmeden, vücudunuzdaki uyarı ışıkları fark etmeye hazır olun!

        • 2

          1. MİDE RAHATSIZLIKLARI

          Sıkça mide bulantısı ve kusma yaşıyorsanız, bu karaciğerinizin hasar görmesiyle ilgili olabilir. Karaciğer toksinleri yeterince etkili bir şekilde temizleyemediğinde, bu durum kalıcı bulantı hissine yol açabilir.

        • 3

          2. YORGUNLUK

          Karaciğer hasarının en yaygın belirtilerinden biri sürekli yorgunluk ve halsizlik hissidir. Vücut toksinlerden arınamadığında, bu durum enerji seviyelerinin düşmesine ve sıkça yorgun hissetmenize neden olur.

        • 4

          3. İŞTAH KAYBI

          Karaciğer safra üreterek yiyeceklerin sindirimine yardımcı olur. Ancak, karaciğer hasar gördüğünde yeterli safra üretilemez ve bu durum iştah kaybına yol açabilir.

        • 5

          4. SİNDİRİM PROBLEMLERİ

          Karaciğer hasarı safra üretimini azalttığından, ishal, hazımsızlık, safra kesesi taşları, kabızlık ve karın şişkinliği gibi sindirim sorunları meydana gelebilir.

        • 6

          5. İDRAR RENGİNDE DEĞİŞİKLİK

          Karaciğer hasarı, kandaki bilirubinin atılamamasına neden olabilir. Bu da idrarınızın turuncu, kehribar veya kahverengi renkte olmasına yol açabilir.

        • 7

          6. SARILIK

          Bilirubin seviyeleri arttığında gözlerin, parmak uçlarının, dilin ve cildin sarı renge dönüşmesiyle kendini gösteren sarılık, karaciğer hasarının belirgin bir işaretidir.

        • 8

          7. KAŞINTI

          Karaciğer hasarı, cildinizi daha hassas hale getirebilir ve bu durum kaşıntıya neden olabilir. Nemlendirici kremler kaşıntıyı hafifletebilir ancak tam bir iyileşme için karaciğer sağlığının düzelmesi gerekir.

        • 9

          8. KARIN AĞRISI

          Kaburga kafesinin sağ üst bölgesinde hissedilen ağrı, karaciğerin hasar gördüğünü gösterebilir. Bu durumda hemen bir doktora başvurulmalıdır.

        • 10

          KARACİĞER HASTALIĞININ BELİRTİLERİ VE NEDENLERİ

          Karaciğer hastalığının belirtileri her zaman belirgin olmayabilir. Ancak, fark edilebilecek belirtiler şunları içerebilir:

          Ciltte ve göz aklarında sararma (sarılık).

          Karında ağırı ve şişlik.

          Bacaklarda ve bileklerde şişme.

          Kaşıntılı cilt.

          Koyu renkli idrar.

          Soluk renkli dışkı.

          Sürekli yorgunluk.

          Bulantı ve kusma.

          İştah kaybı.

          Kolayca morarma.

        • 11

          KARACİĞER HASTALIĞININ NEDENLERİ

          Karaciğer hastalığına yol açabilecek birçok faktör bulunmaktadır:

        • 12

          ENFEKSİYONLAR

          Parazitler ve virüsler, karaciğerde şişlik ve tahrişe yol açarak bu organın doğru çalışmasını engelleyebilir. En yaygın karaciğer enfeksiyonları arasında hepatit A, B ve C bulunur.

        • 13

          BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ BOZUKLUKLARI

          Bağışıklık sistemi hastalıkları, vücudun kendi organlarına saldırmasına neden olabilir. Bu hastalıklar arasında otoimmün hepatit, primer biliyer kolanjit ve primer sklerozan kolanjit bulunur.

        • 14

          GENETİK FAKTÖRLER

          Ebeveynlerden gelen değişim göstermiş bir gen, karaciğerde zararlı maddelerin birikmesine ve bu organın zarar görmesine neden olabilir. Genetik kaynaklı hastalıklar arasında hemokromatoz, Wilson hastalığı ve alfa-1 antitripsin eksikliği bulunur.

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