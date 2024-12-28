Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona ererken gözler ocak ayına çevrilmiş durumda. Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Joao Felix'i gündemine aldığı iddia edildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anderson Talisca transferi için gün sayan sarı lacivertliler, bomba bir isimle daha ilgileniyor.
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İspanyol basınından Fichajes, sarı-lacivertli ekibin bonservisi Chelsea'de bulunan Joao Felix'i kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığını aktardı.
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2019 yılında Atletico Madrid'in tam 127 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu, beklenen patlamayı bir türlü gerçekleştiremedi.
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25 yaşındaki yıldız, bu sezon da Chelsea'da süreyi bulamaması nedeniyle devre arasında kiralık olarak başka bir transfer olmaya sıcak bakıyor.
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Fichajes'in haberinde, oyuncuyla eski kulübü Benfica'nın da ilgilendiğine dair bilgiler verildi.
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Bu sezon 16 resmi maçta forma giyen Joao Felix, 5 gol ve 2 asistle oynuyor.
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