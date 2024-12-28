Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Bursa 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Sevgili Bursalılar sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin de vasıtasıyla Bursa'da yaşayan tüm vatandaşlarıma selamlarımı yolluyorum. Şiir şehrimiz, medeniyet şehrimiz Bursa'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sınırlar değişir devirler değişir zaman değişir ama Bursa'nın bizim kalbimizdeki yeri asla değişmez.

"BURSA, HAMA'NIN VE ŞAM'IN DA KARDEŞİDİR" Bursa Anadolu coğrafyası gibi gönlü geniş bir şehirdir. Bursa'da Balkan şehirlerinden Kafkas şehirlerinden kardeşlerimiz var. Bursa'da Şam'dan Halep'ten kardeşlerimiz var. Bursa, Hama'nın Şam'ın da kardeşidir. İl kongremiz vesilesiyle bugün bir kez daha şu muhteşem atmosferde gönüllerimizi buluşturan Rabbime ham ediyorum. REKLAM AK Parti kuruluşundan itibaren sadece bir erdemliler hareketi olarak değil aynı zamanda bir vefa çınarı olarak da temayüz etmiştir. Bugüne kadar bu çatı altında beraber yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerimizi yol ve dava arkadaşlarımız olarak gördük.

"KÜSENİN KAPISINI BİZ GİDİP ÇALACAĞIZ" Saflarımızı daha da sıklaştıracağız. Partimizi hak ettiği yere tekrar taşıyacağız. Kırgınlıklar varsa göz ardı etmeyecek kalpleri tamir etmeye çalışacağız. Gelmeyene biz gideceğiz. Aramayanı biz arayacağız. Küsenin kapısını biz gidip çalacağız. Sürekli sahada olacağız. "YAŞANAN HER ZORLUĞUN FARKINDAYIZ" Gerek şahsen gerek iktidar ve Cumhur İttifakı olarak hiçbir insanımızın serzenişine kulaklarımızı tıkamıyoruz. Yaşanan her zorluğun farkındayız. Hangi işi yaparsa yapsın 85 milyon vatandaşımızın her vatandaşımızın talebini ve sorunlarını çok ama çok iyi biliyoruz. Bizim siyasetimiz hizmet ve eser siyasetidir. Millete karşı şeffaf ve dürüst olma siyasetidir. Bu aziz millete hayal kırıklığı yaşatmak istemiyoruz. Şahsi çıkarlarımızı değil, tüm Türkiye'nin menfaatini düşünüyoruz.

"ÖNCELİĞİMİZ ENFLASYONU DÜŞÜRMEK" Bol keseden vaat dağıtanlar arkalarında tamiri imkansız hasarlar bıraktılar. Her şart altında Türkiye için en iyisini yapacağız dedik. Bu duruşumuzdan taviz vermedik. Ekonomi programımızın temel gayesi refah kaybını en kısa sürede telafi etmektir. Uyguladığımız programın önceliği enflasyonu düşürmektir. "FAHİŞ FİYATLI ÜRÜNÜ BOYKOT EDİN" Enflasyon adeta tüm kötülüklerin anası konumundadır. Fahiş fiyatlı ürünü boykot edin. Satılmayan ürünün kıymeti kalmaz.

"SOSYAL KONUT PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ" Enflasyonun artışında konut ve kira fiyatları çok önemli bir rol oynuyor. 2024 yılında bu unsurların enflasyona etkisi gördük. Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz. Sabit ücretli vatandaşlarımızın satın alabileceği fiyatlarla üreteceğimiz konutları 1+1 gibi. Bunlarla inşallah sabit gelirli vatandaşlarımızı da konut sahibi yapmanın adımlarını atacağız. Bilhassa yeni yuva kuran gençlerimize bunları tahsis edeceğiz. Böylece konut ve kira fiyatlarında oluşan balon, kendiliğinden sönmeye başlayacaktır.

"FAİZİ KESİNLİKLE İNDİRECEĞİZ" Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız. 2025 bunun işaret yılı olacaktır. Faiz inecek ki enflasyon da insin. Bu, bizim olmazsa olmazımız. Para politikasının yanı sıra uhdemizdeki diğer araçları da devreye alarak inşallah enflasyonu olması gereken seviyeye indireceğiz. "2025'TE ENFLASYON HEDEFİ TUTACAK" Bölgemizde ve dünyada olağanüstü bir gelişme olmazsa 2025 yılında enflasyon hedefini tutturacağımızdan hiç şüphe duymuyoruz. Enflasyonu düşürerek milletimizin tamamını rahatlatacak şekilde alım gücünü artırmayı, refah seviyesini, fiyatları stabil tutarak yükseltmek istiyoruz. 2025'i hedeflerimize uygun şekilde tamamlayarak, son yıllardaki sıkıntılarımızı tarihe gömeceğiz.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız."