Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu

Türkiye yıl sonuna soğuk ve yağışlı havanın etkisinde uzanıyor. İstanbul’da ve İzmir’de yağmur, Ankara’da kuru bir soğuk ve ara sıra atıştıran, pazar öğle saatlerinde de bazı semtleri beyazlatabilecek kar var.

Eskişehir, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Bursa, Kocaeli yükseklerinde de yer yer 10 santimetreyi aşan kar birikimleri görülecek, bu akşam ve 29 Aralık Pazar günü beklenen kar yağışlarına özellikle yolculuk yapıyorsak dikkat etmekte yarar var. Balıkesir-Çanakkale yolunda bu gece ulaşım yavaşlayabilir, yolda kalan araç sayısı artacaktır. Kar yağışları ve soğuk hava 31 Aralık Salı günü Marmara Bölgesi’nden ayrılacak. Gelecek 3 günü de yağışlı ve soğuk sistemin etkisinde geçiriyoruz.

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REKLAM Hava sıcaklıkları İstanbul’da 6°C hissediliyor, şehrin batısında Çatalca çevresinde dün kar yağdı fakat İstanbul’a yaklaşan hava burada yağmura döndü. Yarın yine Çatalca-Arnavutköy arasında karla karışık yağmur görülebilir. İstanbul’u kar soğukları sardı fakat yer seviyesinde sıcaklık hala yüksek kaldığı için yağışları kar olarak alamıyoruz.

İstanbul’a yağmur kuzeydoğudan, Karadeniz üzerinden sokuluyor. Öğle ve gece arası çoğu ilçede kesildikten sonra gece yarısından sonra şehirde pazar günü de sürecek yağmur bekleniyor. Bu yağmurların Marmara’da kuruyan barajlara artık katkı yaptığını görüyoruz. Gözden uzak olunca gönülden de ırak olmayan yeraltı su akiferleri, toprak ve kayaç araları suyla dolduktan sonra, bugünlerde gelen yağmurlar suyu yer yüzünde yükseltmeye başlıyor. İstanbul'da barajlar son 30 günde yüzde 26’lık ortalama doluluktan yüzde 36’ya yükselmiş durumda. Marmara, Ege ve Akdeniz kıyılarında 1 haftadır süren yağışlı hava ile büyük şehirlerin “kritik” seviyeye düşen su kaynakları, biraz tazelenmiş oldu.

Bu yağışlı günlerden sonra yeni yıl güneşli başlayacak, ocak ayının ilk günleri Türkiye genelinde güneşli gündüzler ve soğukların görüleceği geceler bizi bekliyor. Bugünlerin fırtınalı ve yağışlı havalarının yerini ayaz alacak. Aslında bugün trafiğe ve gündelik yaşama genelde olumsuz etkisi ile andığımız hava, ocak ayında bizi bekleyen güneşli havadan daha temiz. Hava kalitesi sorunu artık büyük-küçük her şehirde insan sağlığını, insanın günlük enerjisini ve moralini etkiliyor. Uyuduğumuz uyku, vücuda daha kaliteli bir dinlenme sağlıyor. Hava karışımının olduğu, yüksek basınç alanından uzak, yağış alabildiğimiz bu havanın bir şekilde tadını çıkarabilmek dileğiyle.

31 Aralık gecesi ise şimdiki tahminlere göre Türkiye genelinde kuru, yağışsız ama soğuk bir hava olacak. Doğu Karadeniz yaylalarında, kıyıdan uzak iç kesimlerde biraz kar atıştırabilir ama bunun dışında hem 3 büyük şehirde, hem de ülke genelinde bu yılbaşı kar havası görünmüyor. Kışın şimdiye kadarki en soğuk havasını yaşasak da kıyı şehirlere kolay kolay kar yağmıyor. Ocak ayının ilerleyen günlerinde ise Türkiye daha soğuk, daha yağışlı havaların etkisine girebilir.