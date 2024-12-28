Alnına yaptırdığı estetik işlem sonrası sol gözü kör olan genç hukuk mücadelesi başlattı

Alın bölgesindeki çöküntülerden rahatsızlık duyan 25 yaşındaki Enes B., 22 Nisan 2022'de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Doktor U.A., göbek kısmından aldığı yağları Enes B'nin yüz bölgesine enjekte etti.

İşlemin ardından narkozun etkisinden çıkan Enes B., sol gözünün görmediğini fark etti. Enes B., doktoruyla konuşup görme sorununa çözüm bulamayınca mahkemeye başvurdu.

REKLAM advertisement1

Enes B'nin avukatı Selahattin Par tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Enes B'yi ilk sırada olmasına rağmen işleme geç alan davalı hekimin, başka hastalara yetişmek zorunda olduğunu söyleyerek acele ettiği belirtildi. Dilekçede, işlem öncesinde yaklaşık 2 saat süreceği söylenen operasyonun 35 dakikada tamamlandığı anlatılarak, davalı hastane ve doktor tarafından hastaya işlemle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

REKLAM Operasyonun ardından göremediğini söyleyen Enes B. için hastanenin göz servisinden bir doktor çağırıldığı ifade edilen dilekçede, bu doktorun da Enes B'yi göz hastanesine sevk ettiği aktarıldı. Dilekçede, ambulans yerine taksiyle göz hastanesine giden Enes B'nin buradaki müdahalenin ardından tekrar davalı hastaneye döndüğü, ancak buradakilerin görme yetisinin kaybıyla ilgili bir sorumluluk almadığı, hatta bu sırada onam formu imzalatılmaya çalışıldığı belirtildi.

Doktorun yanlış teşhis koyarak özensiz bir tedavi uyguladığı iddia edilen dilekçede, işlemin ardından Enes B'nin sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiği, bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı. Dilekçede, meydana gelen zararın tazmini için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talep edildi. "MÜVEKKİLİMİZ GENÇ YAŞINDA BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ" Sürece ilişkin açıklamada bulunan Enes B'nin avukatı Selahattin Par, müvekkilinin psikolojik buhran yaşadığını, yaşam kalitesinin önemli ölçüde etkileneceğini söyledi.

REKLAM Doktorun, işlem esnasında müvekkiline gereken zamanı ayırmadığını, risklere ilişkin hastaya açıklama yapmadığını aktaran Par, görme yetisini kaybetmesinin ardından Enes B'ye zorla bir takım belgelerin imzalatılmaya çalışıldığını iddia etti. Tedavi evraklarını almaya çalıştıkları sırada hastane ve doktorun direnciyle karşılaştıklarını bildiren Par, şöyle devam etti: "Davamızı açtık, dava kanalıyla bütün kayıtları aldık ve orada açık şekilde gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için müvekkilimizin bir gözünün kör olduğunu gördük. Davada dosya adli tıpa gitti ve adli tıptan da sol gözün bir daha görme ihtimalinin olmadığı yönünde rapor geldi. Hastadan imzalaması istenilen onam formunun da ameliyattan sonra alınmaya çalışıldığı yönünde açık ve net şekilde elimizde onam formları da var. Maalesef burada bir doktor ve hastanenin ihmali var. Müvekkilimiz genç yaşında bir gözünü kaybetti. Dosyamız hesap bilirkişisine gidecek ve orada müvekkilimizin göz kaybı nedeniyle oluşan zararının maddi meblağı belirlenecek ve buna göre dosya karara çıkacak."

Son zamanlarda çok fazla yanlış estetik işlemine ilişkin vakayla karşılaştıklarını vurgulayan Par, "Gözünü kaybeden, yüzü felç olan, uzuvlarını kaybeden ve hatta ölen vakalarımız var. Vatandaşların bu estetik ve güzellik işlemlerini yaptırırken, bildikleri, güvendikleri hastaneler ve doktorlara gitmeleri gerek. Merdiven altı yerlerde kesinlikle estetik işlem yaptırmasınlar" ifadelerini kullandı.

Par, hastalara bu ameliyat ve işlemler öncesi imzalatılmaya çalışılan onam formlarını dikkatle okumaları konusunda tavsiyede bulundu.