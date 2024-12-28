Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Sağlık Alnına yaptırdığı estetik işlem sonrası sol gözü kör olan genç hukuk mücadelesi başlattı | Sağlık Haberleri

        Alnına yaptırdığı estetik işlem sonrası sol gözü kör olan genç hukuk mücadelesi başlattı

        İstanbul'da bir özel hastanede yaptırdığı estetik dolgu işleminin ardından sol gözü kör olan 25 yaşındaki Enes B., doktoru ve hastane hakkında kusurlu davranışlarda bulunulduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 10:55 Güncelleme: 28.12.2024 - 10:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alın dolgusu kör etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alın bölgesindeki çöküntülerden rahatsızlık duyan 25 yaşındaki Enes B., 22 Nisan 2022'de özel bir hastanede operasyon geçirdi. Doktor U.A., göbek kısmından aldığı yağları Enes B'nin yüz bölgesine enjekte etti.

        İşlemin ardından narkozun etkisinden çıkan Enes B., sol gözünün görmediğini fark etti. Enes B., doktoruyla konuşup görme sorununa çözüm bulamayınca mahkemeye başvurdu.

        Enes B'nin avukatı Selahattin Par tarafından İstanbul Tüketici Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Enes B'yi ilk sırada olmasına rağmen işleme geç alan davalı hekimin, başka hastalara yetişmek zorunda olduğunu söyleyerek acele ettiği belirtildi.

        Dilekçede, işlem öncesinde yaklaşık 2 saat süreceği söylenen operasyonun 35 dakikada tamamlandığı anlatılarak, davalı hastane ve doktor tarafından hastaya işlemle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

        REKLAM

        Operasyonun ardından göremediğini söyleyen Enes B. için hastanenin göz servisinden bir doktor çağırıldığı ifade edilen dilekçede, bu doktorun da Enes B'yi göz hastanesine sevk ettiği aktarıldı.

        Dilekçede, ambulans yerine taksiyle göz hastanesine giden Enes B'nin buradaki müdahalenin ardından tekrar davalı hastaneye döndüğü, ancak buradakilerin görme yetisinin kaybıyla ilgili bir sorumluluk almadığı, hatta bu sırada onam formu imzalatılmaya çalışıldığı belirtildi.

        Doktorun yanlış teşhis koyarak özensiz bir tedavi uyguladığı iddia edilen dilekçede, işlemin ardından Enes B'nin sol gözünün görme yetisini tamamen kaybettiği, bedensel ve psikolojik zarar gördüğü vurgulandı.

        Dilekçede, meydana gelen zararın tazmini için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesine karar verilmesi talep edildi.

        "MÜVEKKİLİMİZ GENÇ YAŞINDA BİR GÖZÜNÜ KAYBETTİ"

        Sürece ilişkin açıklamada bulunan Enes B'nin avukatı Selahattin Par, müvekkilinin psikolojik buhran yaşadığını, yaşam kalitesinin önemli ölçüde etkileneceğini söyledi.

        REKLAM

        Doktorun, işlem esnasında müvekkiline gereken zamanı ayırmadığını, risklere ilişkin hastaya açıklama yapmadığını aktaran Par, görme yetisini kaybetmesinin ardından Enes B'ye zorla bir takım belgelerin imzalatılmaya çalışıldığını iddia etti.

        Tedavi evraklarını almaya çalıştıkları sırada hastane ve doktorun direnciyle karşılaştıklarını bildiren Par, şöyle devam etti: "Davamızı açtık, dava kanalıyla bütün kayıtları aldık ve orada açık şekilde gerekli dikkat ve özen gösterilmediği için müvekkilimizin bir gözünün kör olduğunu gördük. Davada dosya adli tıpa gitti ve adli tıptan da sol gözün bir daha görme ihtimalinin olmadığı yönünde rapor geldi. Hastadan imzalaması istenilen onam formunun da ameliyattan sonra alınmaya çalışıldığı yönünde açık ve net şekilde elimizde onam formları da var. Maalesef burada bir doktor ve hastanenin ihmali var. Müvekkilimiz genç yaşında bir gözünü kaybetti. Dosyamız hesap bilirkişisine gidecek ve orada müvekkilimizin göz kaybı nedeniyle oluşan zararının maddi meblağı belirlenecek ve buna göre dosya karara çıkacak."

        Son zamanlarda çok fazla yanlış estetik işlemine ilişkin vakayla karşılaştıklarını vurgulayan Par, "Gözünü kaybeden, yüzü felç olan, uzuvlarını kaybeden ve hatta ölen vakalarımız var. Vatandaşların bu estetik ve güzellik işlemlerini yaptırırken, bildikleri, güvendikleri hastaneler ve doktorlara gitmeleri gerek. Merdiven altı yerlerde kesinlikle estetik işlem yaptırmasınlar" ifadelerini kullandı.

        Par, hastalara bu ameliyat ve işlemler öncesi imzalatılmaya çalışılan onam formlarını dikkatle okumaları konusunda tavsiyede bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Peş peşe yağış uyarıları! Çığ tehlikesi ve kuvvetli rüzgara da dikkat çekildi
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Yurt dışı çıkış harcı 710 TL oldu
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Engelli emeklilerin kontrol muayenesi nasıl yapılacak?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Telefonunuzu tuvalete götürmeden önce bir daha düşünün!
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        Türksat 6A yörüngesine ulaştı
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        Türk ekip, uçak kazasını araştırmak için Bakü'ye gidiyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        Keserli, bıçaklı kavgada 3 tutuklama
        DEM Parti'ye İmralı izni
        DEM Parti'ye İmralı izni
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        Boşanmadan evlilik söylentileriyle konuşuldu
        En iyi 5 boks filmi
        En iyi 5 boks filmi
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İhanet yazışmaları ortaya çıktı
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        İmparator Doha'da atkıyı taktı!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü!
        Habertürk Anasayfa