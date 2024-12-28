Al Pacino'nun 84 yıllık kalbi aşk için çarpmaya devam ediyor: Baba filmi yıldızının kabarık aşk defteri
Al Pacino, ilişkisini bitirip bitirmediği tam olarak anlaşılamayan son sevgilisiyle bu hafta birlikte eğlenirken görüntülendi. 84 yıllık yorgun ama hâlâ aşk için çarpan kalbinden bugüne dek kimler geldi, kimler geçti? Blake Lively'nin rol arkadaşı Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davasında Hollywood nasıl bir tutum aldı? Jeff Bezos'un göz önünde yaşadığı ilişkisi evliliğe gidiyor mu? İşte haftanın renkli gündemine kısa bir bakış...
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Al Pacino, bu hafta, henüz bir yaşında olan dördüncü çocuğunun annesi Noor Alfallah ile Noel partisine birlikte katıldı. "E ne var bunda?" diyebilirsiniz. Ama burada ilginç olan, bu buluşmanın aslında her ikisinin de ilişkilerini bitirdiklerini açıklamalarından sonra gelmiş olması...
Arkadaşça bir eğlence miydi, yoksa onlar da ilişkilerini bir dargın bir barışık yaşayan çiftlerden miydi? Yani sıra barışmaya mı gelmişti?
Bu soruların cevabını şimdilik bilmiyoruz. Ama sinemanın 84 yaşındaki yaşayan efsanesinin 30 yaşındaki sevgilisiyle öyle ya da böyle ilişkisini sürdürüyor oluşu, aslında daha başa dönersek, yıllara meydan okurcasına her yaşta aşkı bulabildiği gerçeğini yüzümüze çarpıyor oluşu takdire şayan.
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Al Pacino'nun ilişki geçmişine gelince, oldukça zorlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Sonuçta o, 1970'lerden beri sahneleri ve kalpleri yakıp geçiyor. Hem sinema perdesinde hem de sinema perdesi dışında 50 yılı aşkın bir aşk hikayesinden bahsediyoruz.
Jill Clayburgh ve Diane Keaton gibi oyuncularla flört ettiği kariyerinin ilk günlerinden, Beverly D’Angelo ve Meital Dohan gibi isimlerle daha sonraki ilişkilerine kadar, Al Pacino'nun flört geçmişi çok renkli.
Pacino, sayısız yüksek profilli ilişkisine rağmen, asla nikah masasına oturmadı. 2015'te verdiği bir röportajda, "Elbette mümkün, evlenirim. Ama bu, konunun dışında görünüyor. Hiçbir fikrim yok ama asla, asla demem" şeklindeki esprili çıkışı unutulmazlar arasında.
80'li yaşlarında bile hâlâ aşkı bulan ihtiyar delikanlının kalbi, oyunculuk yetenekleri kadar geniş bir yelpazeye sahip gibi görünüyor.
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"ONDAN DA KENDİMDEN DE NEFRET ETTİM"
Yetenekli oyuncu Jill Clayburgh, Pacino'nun gençlik dönemi aşkıydı. İkisi de New York'ta tiyatro sahnesinde yükselen oyuncularken tanıştı. 1967'den 1975'teki ayrılıklarına kadar yaklaşık sekiz yıl boyunca sahneyi ve hayatlarını paylaştılar.
Clayburgh, 1978'de The Washington Post'a verdiği bir röportajda ayrılıklarını anlatırken, "Her şeyi yaşadım. Kendimden nefret etmek, ondan nefret etmek, acı, öfke, korku" ifadesini kullandı. Ayrılıklarını kısmen Pacino'nun 'Baba' (The Godfather) filminden sonra hızla yükselen şöhretine bağladı. Ama sonrasında hayatlarına arkadaşça devam ettilerini de ekledi.
"RUHUMLA STRİPTİZ YAPMAK GİBİ"
İsviçreli oyuncu Marthe Keller, 1977 yapımı Bobby Deerfield filminde birlikte rol aldıklarında Pacino'nun dikkatini çekmişti. Ekrandaki uyumları, yaklaşık iki yıl süren gerçek bir aşka dönüştü. Yönetmen Sydney Pollack, 1977'de People dergisine "Birbirlerini seveceklerini mi yoksa nefret mi edeceklerini bilmiyorduk" diyerek ilişkiyi nasıl yoğun gerilime işaret etmişti.
Gizliliğiyle bilinen Keller, People ile aynı röportajda aralarındaki bağa dair, "Al hakkında hissettiklerim bana ait. Bizim hakkımızda konuşmak ruhumla striptiz yapmak gibi geliyor" ifadesini kullandı.
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"ONA DELİ OLUYORDUM"
Belki de Pacino'nun en ünlü ilişkilerinden biri, oyuncu Diane Keaton ile olandı. 1971'de 'Baba' filmini çekerken tanıştılar. Romantik ilişkileri ilk filmden birkaç yıl sonrasına kadar başlamamış olsa da, ara ara devam eden ilişkileri neredeyse 20 yıla yayıldı ve çift yıllar içinde birçok defa ayrılıp ayrılıp yeniden bir araya geldi.
Keaton, 2017'deki bir röportajında, Pacino'ya olan duygularını anlatırken, "Ona deli oluyordum. Büyüleyici, komik, durmadan konuşan biriydi. Onun kayıp bir yetim gibi, bir tür çılgın bir bilgin gibi bir yönü vardı. Muhteşemdi!" dedi. Ancak ona duyduğu aşka rağmen, Pacino'nun ona istediği tek şeyi veremediği anlaşılıyordu: Evlilik. Sonuç olarak, bu da aşk hikâyesinin sonunu getirdi.
İLK ÇOCUĞUNUN ANNESİ
Oyuncu koçu Jan Tarrant, 1980'lerin sonlarında Pacino ile kısa ama önemli bir ilişki yaşadı. Ama bu kısa ilişki, Pacino'nun ilk kez baba olmasıyla sonuçlandı. 1989'da Tarrant, kızları Julie Marie Pacino'yu dünyaya getirdi.
Julie Marie, babasının izinden giderek film endüstrisinde yapımcı ve yönetmen olarak kariyer yapmaya başladı.
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"İÇİMDEKİ TUTKUYU ORTAYA ÇIKARDI"
Penelope Ann Miller ve Al Pacino'nun 1993'te 'Carlito's Way' setinde başlayan ilişkisi kısa sürse de yoğun ve tutkuluydu. Miller, 1993'te People dergisine verdiği röportajda aralarındaki bağı anlatırken, "Bu bir sır değil ve bundan utanmıyorum. Al çok tutkulu bir insan ve içimdeki kadınsılığı, cinselliği, tutkuyu ortaya çıkardı. Sanırım içimde her zaman bunun olduğunu biliyordum ama o gerçek bir ateş çıkardı" dedi.
"İLİŞKİMİZ UÇAKTA BAŞLADI"
'National Lampoon’s Vacation' dizisiyle tanınan Beverly D’Angelo ile Pacino'nun ilişkisi altı yıl sürdü. Hiçbir zaman evlenmediler ama ikizleri Anton James ve Olivia Rose 2001'de doğdu. O sırada Pacino 61 yaşındaydı.
D’Angelo, geçen yıl ilişkilerinin başlangıcı hakkında konuşurken, 1996'da New York'a giden bir uçakta tanıştıklarını açıkladı: Önümde oturuyordu, "Gel ve yanıma otur" dedi ve uçak indiğinde, başlamıştı.
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10 YILLIK AŞK
Arjantinli oyuncu Lucila Solá ve Al Pacino'nun neredeyse 10 yıl süren ilişkisi, aralarındaki 36 yıllık yaş farkına rağmen güçlü bir bağ içeriyordu. Leonardo DiCaprio'nun eski kız arkadaşı Camila Morrone'nin annesi olan Solá, Pacino'ya kırmızı halı etkinliklerinde ve ödül törenlerinde sık sık eşlik ederken görülüyordu. 2018'deki ayrılıklarının nedeni hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı, ancak ikisi de yıllar boyunca birbirlerinden sevgiyle bahsetti.
"BU KADAR YAŞLI BİR ADAMLA OLMAK ZOR"
İsrailli oyuncu Meital Dohan ve Al Pacino'nun ilişkisi, Lucila Solá'dan ayrılmasının hemen ardından, 2018'de başladı. Pacino'nun bu defa kendisinden 39 yaş küçük biriyle ilişki yaşaması eleştirileri beraberinde getirse de çift birlikte mutlu görünüyordu ve sık sık kol kola kamera karşısında geçiyordu.
İlişkileri sadece iki yıl sürdü. Dohan, verdiği bir röportajda, "Bu kadar yaşlı bir adamla birlikte olmak zor, Al Pacino bile olsa. Yaş farkı zor, evet. Bunu inkar etmeye çalıştım ama dürüst olmak gerekirse artık yaşlı bir adam. Yani tüm sevgime rağmen uzun sürmedi" dedi.
Ayrılığa rağmen Dohan, birlikte geçirdikleri zamandan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: Bu benim için bir onur. Aramızda bu ilişkinin gerçekleşmesinden memnunum ve iyi arkadaş olarak kalmayı umuyorum.
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YAŞ FARKINI 50'YE ÇIKARDI
Al Pacino, yaşı ilerledikçe ilişkilerdeki yaş farkını açtı. Son sevgilisi, 'Baba 3' filmini çektiği yıl doğmuştu. Nisan 2022'de ilişkilerini kamuoyu önünde yaşamaya başladığı Kuveyt asıllı Amerikalı TV yapımcısı Noor Alfallah ile aralarındaki 50 yaş fark, eleştirilerin dozunu önceki ilişkilerine kıyasla daha da yükseltti.
Haziran 2023'te Pacino ve Alfallah, Roman adını verdikleri oğullarını kucaklarına aldılar. Bu, Pacino'nun 83 yaşında dördüncü çocuğunun ve ilk oğlunun doğması anlamına geliyordu.
Pacino, oğlunun doğumundan sonra verdiği röportajda bebeğinden "çok özel bir mucize" olarak bahsetti.
Pacino ile Alfallah'ın ilişkisinin bittiği ya da bir dargın bir barışık olduğu hep konuşulurken, ilişki durumunu netleştiren Noor Alfallah olsu. Ekim ayında kendisine Al Pacino ile ilişkilerinin devam edip etmediği sorulduğunda, "Hayır, arkadaşlığımız var" cevabını verdi.
Al Pacino'nun sözcüsü de "Al ve Noor uzun yıllardır çok iyi arkadaşlar ve şimdi de oğulları Roman'ın ebeveynleri durumundalar" dedi. Ama en son Noel partisine birlikte katılmaları akılları karıştırmadı değil.
Çünkü Al Pacino'nun kalbi yaşlanmış olsa da aşk için çarpmaya devam edebilecek kapasitede olduğunu yıllar içinde fazlasıyla kanıtladı.
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HOLLYWOOD CİNSEL TACİZE KARŞI TEK YÜREK
Blake Lively'nin 'Bizimle Başladı Bizimle Bitti' (It Ends with Us) filminde birlikte kamera karşısına geçtiği ve aynı zamanda filmin yönetmeni olan Justin Baldoni'ye açtığı cinsel taciz davası bu hafta gündemden hiç düşmedi. Baldoni reddettiği suçlamalar önce bağlı bulunduğu oyunculuk ajansından atıldı, ardından Vital Voices adlı kâr amacı taşımayan kuruluş tarafından verilen 'Dayanışmanın Sesleri Ödülü' geri alındı.
Amerikalı oyuncular sendikası SAG-AFTRA (Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu), Justin Baldoni'ye karşı açtığı cinsel taciz davasının ardından, Blake Lively'yi destekleyen bir açıklama yayımladı.
Yaklaşık 160 bin oyuncuyu temsil eden oyuncular sendikası, Lively gibi iş yerinde benzer bir durum yaşayan Hollywood'daki diğer oyuncuları da konuşmaya teşvik ederken, "Bunlar şaşırtıcı ve rahatsız edici iddialar. Çalışanların endişe verici konuları gündeme getirme veya şikayette bulunma hakkı vardır" dedi.
Blake Lively açtığı davada, Baldoni'nin filmin çekimleri süresince kendisine cinsel taciz sayılabilecek davranışlarda bulunduğunu, sürekli olarak fazla kilolarını gündeme getirdiğini, senaryoda yer almamasına rağmen filme sürekli daha fazla cinsellik içeren sahne ekletmeye çalıştığını ve kendisini zor durumda bırakmak istediğini öne sürdü. Ayrıca hem filmin çekimleri süresince hem de film gösterime girdikten sonra, Baldoni'nin birlikte çalıştığı halkla ilişkiler ekibinin, kendisi hakkında olumsuz haberler yaydığı ve itibarını yok etmek amacıyla bir manipülasyon kampanyası başlattığını iddia etti.
'The Sisterhood of the Traveling Pants' filmindeki rol arkadaşları da Liveley'ye destek açıklaması yaptı. Alexis Biedel, America Ferrera ve Amber Tamblyn, "20 yılı aşkın süredir Blake’in arkadaşları ve kız kardeşleri olarak, itibarını yok etmeye yönelik bildirilen kampanyaya karşı savaşırken onunla dayanışma içindeyiz" dedi.
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BİR MİLYARDERİN HAYATININ İKİ YÜZÜ
Dünya sizden bir 'milyarder', 'dünyanın en zengin adamı' diye bahsediyorsa ve siz de göz önünde bir ilişki yaşıyorsanız hakkınızda dudak uçuklatan miktarlarda harcamalardan bahseden haberler eksik olmaz.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos işte tam da bu durumu anlatan bir hikâyenin içinde.
2018'den bu yana Lauren Sanchez'le birlikte. 2023'te nişanlandıklarını duyurdular. Sanchez, daha önce detayları netleştirmediklerini, ancak farklı bir yerde düğün düşündüklerini açıklamıştı. Daha önce de gelinlik modelleri için Pinterest'e baktığını anlatmıştı.
Eh, haliyle un var, şeker var, yağ var... Geriye helva yapmak kaldı. ABD basınında hızla bir haber yayıldı: Jeff Bezos 600 milyon dolarlık düğün yapacak!
Düğün tarihi de 28 Aralık olarak açıklandı. Beklenen düğün, bugündü.
Jeff Bezos, "Bütün bunlar tamamen yanlış, bunların hiçbiri gerçekleşmiyor. 'Okuduğunuz her şeye inanmayın' atasözü bugün her zamankinden daha da doğru. Artık yalanlar, gerçek açığa çıkmadan önce dünyanın her yerine yayılabilir. Bu yüzden dikkatli olun arkadaşlar ve saf olmayın" diyerek düğün haberini yalanladı.
238,5 milyar dolar servete sahip olan Bezos mesajına, "Bu konuyu ele alan ve yeniden haber yapan tüm yayın organlarının, tarih geldiğinde ve olay gerçekleşmediğinde bir düzeltme yapıp yapmayacaklarını görmek ilginç olacak" diye de ekledi.
Özel hayatını bugüne dek hep gizli tutmayı tercih eden ama söz konusu Sanchez'le ilişkisi olunca paparazzilerden hiç kaçmayan Bezos'la ilgili hem basının hem de takipçilerinin beklentisi yüksek. Ne kadar gösterişli evleneceği merak konusu...
2018'de ayrılıp 2019'da resmen boşandığı 25 yıllık eski eşi MacKenzie Scott'dan üç biyolojik çocuğu ve bir evlatlık kızı olan Bezos'un 24 yaşındaki en büyük oğlu Preston hariç diğer çocuklarının adları bile bilinmiyor.
Haliyle hayatının bir tarafını tamamen gizli tutup diğer tarafını kameraların karşısında yaşaması her zaman ilgi çekiyor.
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