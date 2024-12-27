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        Haberler Dünya Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz | Dış Haberler

        Yunan basını Türk savunma sanayiini överken Yunanistan'ı ağır eleştirdi

        Yunanistan'da Militaire sitesinde çıkan haberde Türk savunma sanayii övülürken Ekfrasi sitesi ise "Biz bir vida bile üretemezken Türkiye 5. nesil KAAN savaş uçağını üretiyor." denildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 23:31 Güncelleme: 27.12.2024 - 23:36
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        Yunan basını: Biz vida bile üretemiyoruz
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        Türk savunma sanayisindeki hızlı ilerlemeyi kabul eden Yunan basını, Yunan hükümetini savunma sanayisini canlandırmaya yönelik yeterli adım atmamakla suçladı.

        Militaire sitesindeki haberde, "Türkiye, savaş uçağı tasarımı ve üretimiyle ilgili niyetini duyurmaya başladığında, bunun başarılı olup olmayacağına dair ciddi şüpheler vardı. Özellikle Yunanistan'da, yıllardır Türkiye'nin çökeceğini ve izole olduğunu öngören bazı analistler gülüyorlardı. Ancak Türkiye, sadece KAAN savaş uçağı üretim programını ilerletmekle kalmadı, aynı zamanda Suudi Arabistan'a 100 adet bu tip uçağı satmak için görüşmelere başladı." ifadesi kullanıldı.

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        Haberde, Türk savunma sanayisinin ilerleyişi göz önünde bulundurularak, Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'ın büyük projelerle ilgili vaatlerinin gerçekçi olmadığı ve ülkenin mevcut savunma kapasitesinin artırılması için daha etkili adımlar atılması gerektiği belirtildi.

        Ekfrasi sitesi ise "Türkiye, 5. nesil KAAN savaş uçakları üretirken, biz vida bile üretemiyoruz" başlığını kullandı.

        Suudi Arabistan'a Kaan savaş uçağı satılması halinde bu anlaşmanın Türkiye için rekor bir ihracat anlamına geleceği belirtilen haberde, Ankara'nın bölgede önemli bir savunma tedarikçisi olarak yerini alacağının altı çizildi.

        Haberde, şu ana kadar Suudi Arabistan'ın Türkiye'den Bayraktar Akıncı İHA ve Ejder Yalçın zırhlı araç satın aldığına işaret edildi.

        Yunanistan Ege'de yeni bir savunma sistemi hazırlığında

        Öte yandan, Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Yannis Kefaloyannis, ülkesinin Ege'de yeni bir hava savunma sistemi hazırlığı içinde olduğunu söyledi.

        SKAI TV'ye konuşan Kefaloyannis, yapılacak ihaleler sonrası 2 yıl içinde hazır olacağına inandığını belirttiği hava savunma sisteminin havadan gelecek her tür saldırıyı durduracağını iddia etti.

        Kefaloyannis, "Komşu ülkeden, ülkemize karşı 'casus belli' tehdidi varsa, sürekli değişim yaşanan bölgemizde egemenlik haklarımızı korumak için her an hazır olmamız gerektiği için tabii ki böyle bir sistem geliştireceğiz." diye konuştu.

        Söz konusu sistemin saldırma değil, koruma amaçlı olduğunu savunan Kefaloyannis, sistemin koruma alanının sadece Ege değil, Meriç'ten Meis'e kadar tüm bölgeyi kapsayacağını ileri sürdü.

        Kefaloyannis, Türkiye'nin Suriye ile deniz yetki alanlarını belirlemeye yönelik bir anlaşma yapması halinde, Yunanistan'ın bu anlaşmayı da Türkiye'nin Libya ile imzalamış olduğu benzer anlaşma gibi tanımayacağını savundu.

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