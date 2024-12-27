Medina'da sıcak gelişme!
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Cristian Medina'yla ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. 22 yaşındaki orta saha, 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelinin ödenmesinin ardından Boca Juniors'tan ayrılırken, bu ücreti ödeyen kulüp konusunda Arjantin basınından farklı haberler geldi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminden bu yana ilgilendiği Cristian Medina konusunda kafa karıştıran gelişmeler yaşandı...
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Arjantin basınından TYC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina'nın serbest kalma maddesi olan 15 milyon doları ödedi ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, Boca Juniors'tan ayrıldı.
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Haberde ayrıca, transferdeki ek vergileri de Fenerbahçe'nin ödeyeceği öne sürüldü.
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ARJANTİN BASININDAN FARKLI İDDİALAR
TYC Sport, Arjantinli oyuncunun Fenerbahçe ile anlaştığını durururken, Arjantin'deki diğer kaynaklar ise farklı bilgiler verdi.
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Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre ise, Cristian Medina'nın 15 milyon dolarlık serbest kalma bedelini ödeyen kulüp Fenerbahçe değil, Estudiantes...
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Medina'nın geleceğine dair resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.
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