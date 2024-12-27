Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı! - Teknoloji Haberleri

Hiçbir şey Güneş'e bu kadar yaklaşmamıştı! - Teknoloji Haberleri

NASA'ya Parker Güneş Sondası, bugüne kadar Güneş'e en çok yaklaşan insan yapımı taşıt oldu. Parker Güneş Sondası, olağanüstü miktarda radyasyona ve sıcaklığa maruz kalarak Güneş'in dış atmosferine doğru ilerledi.

Sonda, 2018 yılında Güneş'i incelemek amacıyla fırlatıldı. 24 Aralık'ta sonda Güneş'in yüzeyine 6,1 milyon kilometre (3,8 milyon mil) kadar yaklaşarak şimdiye kadar bir uzay aracının Güneş'e en yakın geçişini gerçekleştirdi.

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Bu yakın geçiş sırasında Parker Güneş Sondası, yaklaşık 692.000 km/saat (430.000 mil/saat) hızla hareket etti ve 982°C'ye (1.800°F) varan aşırı sıcaklıklara dayandı. Sonda, Güneş'in dış atmosferi olan korona içerisinden geçerek, bilim insanlarına Güneş'in yapısı ve dinamikleri hakkında değerli veriler sağlıyor. Parker Güneş Sondası, Güneş rüzgarının kökeni ve enerjik parçacıkların hızlanması gibi konuları araştırıyor.

*Haberin görselleri Reuters tarafından servis edilmiştir.