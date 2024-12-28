2024'ün en güzel yüzü belli oldu
1990 yılından bu yana En Güzel 100 Yüz Listesi'ni yöneten TC Candler, 2024'ün en güzel yüzlerini paylaştı. Yapılan oylamayla hazırlanan listenin birincisi, Filipinli model ve oyuncu Andrea Brillantes oldu. '2024'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de var!
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TC Candler her sene olduğu gibi bu sene de dünyanın en güzel 100 yüzünü açıkladı. Yapılan oylamayla hazırlanan listede birinci Filipinli model ve oyuncu Andrea Brillantes oldu.
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Öte yandan '2023'ün en güzel yüzleri' listesinde Türk isimler de vardı.
Ünlü oyuncu Özge Yağız, listeye 97. sıradan girdi.
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Oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 2024 yılının en güzel yüzleri listesinde 83. sırada kendine yer buldu.
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Kızılcık Şerbeti dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Sıla Türkoğlu, 74. sırada yer aldı.
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Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu 57. sırada bulunuyor.
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Bir diğer güzel oyuncumuz Hande Erçel de 25. sırada yer aldı.
Dünyanın en güzel 100 yüzü listesinde ilk 25'e giren isimler şu şekilde...
25- Hande Erçel, oyuncu
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24- Karina, şarkıcı
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23- Zainab Hassan, şarkıcı
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22- Sana, şarkıcı
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21- Whitney Peak, oyuncu
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20- Nana, şarkıcı
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19- Ana de Armas, oyuncu
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18- Lisa, şarkıcı
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17- Savannah Clarke, şarkıcı, dansçı, oyuncu ve model
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16- Pharita, şarkıcı
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15- Nadia Ferreira Muñiz, model
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14- Tzuyu, şarkıcı
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13- Rebecca Patricia Armstrong, oyuncu
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12- Eleen Suliman, internet ünlüsü
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11- Jeon Somi, şarkıcı
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10- Jasmine Tookes, model
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9- Sydney Sweeney, oyuncu
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8- Sitala, şarkıcı
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7- Rosé, şarkıcı
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6- Dasha Taran, internet ünlüsü
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5- Nancy Jewel McDonie, şarkıcı
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4- Alba Baptista, oyuncu
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3- Andrea Botez, satranç oyuncusu ve DJ
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2- Jisoo, şarkıcı ve oyuncu
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1- Andrea Brillantes, oyuncu ve model
*Görseller Instagram, Shutterstock ve ajanslardan servis edilmiştir.
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