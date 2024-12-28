Narin Güran davasında karar

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu yargılanan 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın ikinci duruşmasında, sanıklara son sözleri soruldu.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, ğırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı (Foto: İHA) Tutuklu sanık Yüksel Güran, yüreğinin yaralı olduğunu belirterek, "Rabbim şahidim ve kefilimdir. Kızımın katili olmadım. Bir Allah'ın kulunun yanında kızıma zarar vermedim. Başım diktir. Şu an katilinin yanında cevap veriyorum. Beraatimi istiyorum." dedi. Narin Güran cinayetinde hakim karşısına çıkan ağabey Enes Güran, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı Tutuklu sanık Enes Güran ise her zaman doğruyu konuştuğunu savunarak, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve beraatini istediğini belirtti.

Narin Güran'ın amcası Salim Güran, mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı (Foto: İHA) Tutuklu sanık Salim Güran da Narin'in, yeğeni olduğunu hatırlatarak, "Canımdır, bu dünyada ona en son zarar verecek kişi benim. Öküz meydandadır. Kimse öküz buradadır demiyor. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." beyanında bulundu. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi (Foto: İHA) Tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar da "Sayın Başkan'ım Narin'i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedi Salim Güran bana verdi. Ben de taşıdım. Taşıma cezası neyse ben razıyım. Yemin ederim kesinlikle ben öldürmedim." dedi.

Mahkeme heyeti, "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına karar verdi. Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, 4 sanık hakkında verilen cezalarda iyi hal indirimi uygulamadı. SANIKLARIN MAHKEMEDEKİ SON SÖZLERİNDEN AYRINTILAR Narin Güran cinayetine ilişkin görülen davanın 2’nci duruşmasının 3’üncü gününde, mütalaaya karşı savunmaların ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıklamak üzere duruşmayı saat 21.00’e erteledi. Mahkeme Başkanının talebi üzerine de salonda sağlık ekipleri hazır bulundu. Salonda ayrıca çok sayıda kolluk kuvveti, güvenlik önlemi aldı. Saat 21.00’de devam eden duruşmaya amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar getirildi, ardından mahkeme heyeti ve Mahkeme Başkanı geldi.

‘KIZIMIN ASLA KATİLİ DEĞİLİM’ Mahkeme Başkanınca sanıklara son sözlerinin sorulması üzerine ilk söz hakkı verilen Yüksel Güran, “Yüreğim yaralıdır. Rabbim benim şahidimdir. Rabbim benim kefilimdir. Kızımın asla katili değilim. Burada herkese söylüyorum. Başım diktir. Beraatımı istiyorum” dedi. ‘CESEDİNİ SALİM GÜRAN VERDİ, BEN DE CESEDİ TAŞIMA CEZAM NEYSE RAZIYIM’ Ardından söz hakkı verilen Nevzat Bahtiyar, “Narin’i kesinlikle ben öldürmedim. Cesedini Salim Güran verdi. Ben de cesedi taşıma cezam neyse razıyım. Yemin ederim ben kesinlikle Narin'i öldürmedim” diye konuştu.

‘HAKKIMI YİYENLERE HAKKIMI HELAL ETMİYORUM’ Enes Güran da “Ben de doğruyu konuştum. Yalan konuşmadım. Hakkımı yiyenlere hakkımı helal etmiyorum. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatımı istiyorum” dedi. ‘AFFEDERSİNİZ, ÖKÜZ MEYDANDADIR’ Ardından söz hakkı verilen Salim Güran ise “Narin benim yeğenim ve canımdır. Bu dünyada ona zarar verecek en son kişi benim. Affedersiniz, öküz meydandadır. Beraatımı istiyorum” diye konuştu.

3 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, NEVZAT BAHTİYAR’A 4 YIL 6 AY HAPİS CEZASI Son sözlerin ardından Mahkeme Başkanı, kararı açıkladı. Mahkeme kararında sanıkların tutukluluk halinin devamına, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. MAHKEME KARARI TUTANAĞINDAN... Mahkeme kararında, şu ifadelere yer verildi: 1- Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

2- Sanık Enes Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

3- Sanık Yüksel Güran'ın diğer sanıklar Enes Güran ve Salim Güran ile iştirak halinde maktul Narin Güran'a yönelik ‘kasten öldürme’ suçunu işlediği sabit görülmekle, eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 81/1 maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, çocuk olan maktulün sanık Yüksel'in kızı, sanık Enes'in kardeşi olması ve maktulün sanıklar tarafından iştirak halinde öldürülmesi nedeniyle 5237 Sayılı TCK'nın 82/1-d-e maddesi gereğince sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına,

4- Her ne kadar sanık Nevzat Bahtiyar hakkında diğer sanıklarla birlikte iştirak halinde maktul Narin Güran'ı kasten öldürme suçundan cezalandırılması istemi ile mahkememize kamu davası açılmışsa da, sanığın katılan Arif’in evine geldiğinde maktul Narin'in cansız bedenini yerde bulduğu, ardından sanık Salim'in tehditleri ile Narin'in cansız bedenini Arif'in evinden alarak Egertutmaz deresine götürdüğü ve cansız bedenin bulunduğu çuvalı dere kenarına üzerine taş koymak suretiyle sakladığı göz önüne alındığında; sanığın üzerine atılı eyleminin ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu’ oluşturduğu anlaşıldığından; suçun işleniş biçimi, suç konusunun önem ve değeri, suç sebep ve saikleri, maktul Narin'in cansız bedeninin sanığın beyanları ile değil yapılan araştırmalar neticesinde bulunması, maktul Narin'in öldürüldüğü tarihten cansız bedeninin bulunduğu tarihe kadar geçen süre, bu süre içerisinde suç delillerinin bulunamaması (Adli Tıp Kurumları tarafından yapılan onlarca araştırmalara rağmen herhangi bir delilin bulunmaması, delil bulunmayışına sebebin ise söz konusu cansız bedenin uzunca süre suyun içerisinde kalması) karşısında TCK'nın 281/1. maddesi uyarınca takdiren ve teşdiden 4 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

DİYARBAKIR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI VE DİYARBAKIR BAROSU KARARA İTİRAZ EDECEK Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın karara itiraz edeceği bildirirken benzer bir karar da Diyarbakır Barosu'ndan geldi. Diyarbakır Barosu Başkanı Abdülkadir Güleç karar sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu: Narin dosyayı bugün sonuçlandı. Az önce Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıkladı. Sanık Enes Güran, sanık Salim Güran ve sanık Yüksel Güran hakkında mahkeme iştirak halinde çocuğu kasten öldürmekten dolayı ağırlaştırılmış hapis cezasıyla cezalandırdı. Nevzat Bahtiyar'ı ise delilleri karartmaktan dolayı 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Mahkemenin kararı kısmen talebimizi karşılayacak nitelikteydi. Mütalaaya da kısmen muhalif karar olarak nitelendirebiliriz. Nevzat'la ilgili bizim beklentimiz beyanlarımızdan da anlaşılacağı üzere iştirak halinde kendisinin de o suça ortak olduğunu düşünerek onun hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinden ceza verilmesini bekliyorduk ancak bu gerçekleşmedi. Avukatlarımız burada, kararı istinafa götüreceğiz.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Narin Güran davasında kararın açıklanması öncesi mahkemeye gelmişti. Diyarbakır Emniyet müdürlüğü ekipleri Nevzat Bahtiyar'ın aile üyeleri ile yakınlarını bilinmeyen bir yere götürerek özel güvenlik tedbiri uygulanmıştı. Sanık Salim Güran'ın diğer sanıklar Yüksel Güran ve Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

NELER YAŞANMIŞTI? Diyarbakır ilinin Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ailesi tarafından 21 Ağustos 2024'te kaybolduğu ilanı verildiği, 8 Eylül 2024'te cesedinin bulunduğu olay. Cesedi köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunmuştur. Cinayet failleri henüz belirlenmemiştir. Anne, baba, ağabeyleri ve amcalarının da dâhil olduğu 24 kişi hâlâ gözaltında olup soruşturma Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldü.

REKLAM Gözaltında bulunan 24 kişilik listede; 2 Eylül'de Salim Güran (amca), 12 Eylül'de Yüksel Güran (anne), Enes Güran'ın (ağabey) dahil olduğu 10 kişi hakkında tutuklama talebi, 3 kişi hakkında adli kontrol talebi, Arif Güran'ın (baba) dahil olduğu 10 kişi serbest bırakılma talebi çıkartıldı Köyün imamı ise 11 Eylül'de serbest bırakıldı. Soruşturma sürecinde cinayet itirafı çıkmayıp sadece Nevzat Bahtiyar suçunu itiraf ederek Narin Güran'ın cesedini dere yatağına sakladığını söyledi. Savcılık Nevzat Bahtiyar hakkında suça iştirakten tutuklama talebinde bulundu.

19 Eylül 2024'te açıklanan Adli Tıp Kurumunun raporuna göre Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna baskı sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı ölüm" olduğu belirlendi. 21 Ekim 2024'te başsavcılık tarafından soruşturma tamamlanıp 12 sayfalık iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu. Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran, Nevzat Bahtiyar hakkında müebbet hapis cezası istendi.

Narin Güran cinayeti davası sürüyor! Haberi Görüntüle DAVA SÜRECİNE NASIL GELİNDİ? Yüzlerce belge ve tutanağın yer aldığı dava dosyası 10 klasörden oluştu. 21 Ağustos'ta Tavşantepe köyünde kaybolan Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra bir çuvalın içinde köye yakın bir dere yatağına gömülmüş halde bulunmuştu. Adli Tıp Kurumu raporuna göre Narin, kaybolduğu gün boğularak öldürüldü. Zanlılardan Nevzat Bahtiyar, jandarmada verdiği ifadede köyün muhtarı amca Salim Güran'ın talimatıyla para karşılığı cesedi gömdüğünü söylemişti. Bahtiyar daha sonra ise iki kez ifadesini değiştirdi.

Bir ay içinde birbiriyle çelişen ifadelerin yer aldığı üç ayrı ifade veren Bahtiyar, muhtarın tehditleriyle bunu yapmak zorunda kaldığını öne sürdü. Bu iddialara karşı çıkan Salim Güran, olay günü Nevzat Bahtiyar'ı hiç görmediğini, olayın yaşandığı gün ve saatlere ait WhatsApp yazışmalarını da, seks işçileriyle yaptığı görüşmeler olduğu için sildiğini öne sürüyor.

REKLAM On dört sayfalık iddianamedeyse, Narin'i kimin, neden öldürdüğüne dair bir itiraf beyanı ya da somut bir delil bulunmuyor. İddianamede, HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı yerde olduğu tespitine yer veriliyor. Akrabaların "çelişkili ifadeleri, şüpheli tavırları, sergiledikleri tutarsız davranışlar" iddianamenin temel dayanaklarından.

Olayla ilgili 250 kişinin ifadesi alınmıştı. KRONOLOJİK OLARAK NARİN GÜRAN CİNAYETİNİN ARKA PLANI AĞUSTOS AYI 21 Ağustos: Kuran kursundan dönmeyen Narin, önce aile tarafından bölgede arandı. Bulunamayınca babası tarafından aynı gün bölge jandarma karakoluna kaybolduğu bildirildi. 22 Ağustos: Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri tarafından köyde arama başlatıldı. Baba Arif Güran, kızının kaçırıldığına dair şüpheleri olduğu ve eğer kaçırıldıysa ne kadar para gerekirse vereceği yönünde açıklamalar yaptı.[5] Narin'e ait olduğu iddia edilen 1 adet terlik köyün 3 kilometre uzağında bulundu.

REKLAM 24 Ağustos: Diyarbakır valisi, Diyarbakır belediye başkanı, il jandarma komutanı, baba Arif Güran'ı köyde ziyaret etti. Narin'in kurstan çıkarken kamera görüntüleri paylaşıldı. 4 arkadaşı ile beraber saat 15.15'te arkadaşlarından ayrıldığı görüldü.[6] 22 Ağustos'ta bulunan terliğin Narin'e ait olduğunu söyleyen aile, 24 Ağustos'ta terliğin Narin'e ait olmadığı ve farklı ayakkabı numarası olduğunu açıkladı

25 Ağustos: Diyarbakır Valiliği websitesinde duyuru yapıp; köyde kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin Narin'e değil, başka bir çocuğa ait olduğunu açıkladı. 27 Ağustos: Narin'in amcası ve köyün muhtarı da olan Salim Güran soruşturma kapsamında tutuklandı. Salim Güran'ın neye istinaden tutuklandığına dair bilgi paylaşılmadı. Detaylar daha sonra 30 Ağustos'ta açıklandı.

28 Ağustos: Narin'in abisi Enes Güran'ın kolunda ısırık tespit edilip tutuklandı. Kolundaki ısırıkların analizi için Enes Güran İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. REKLAM 29 Ağustos: Enes Güran'ın ısırık izlerinde Narin Güran'a ait DNA tespit edilmediği açıklandı. Kime ait olduğu da tespit edilemedi. DNA izi alınamamasının nedeninin Enes'in 3 defa duş almasından kaynaklı olabileceği açıklandı.[11] Babası Arif Güran'ın amcası Ali Rıza Güran ağabeydeki ısırıklar için: "Narin'in kaybolup arandığı gün [Enes Güran] sinir krizi geçirip telefonunu yere atıp kırdı, kendini ısırdı" açıklamasını yaptı. TRT'de yapılan bir canlı yayında ağabeyin kolunda 2 farklı ısırık olduğu açıklandı.[12] Enes Güran 29 Ağustos'ta serbest bırakıldı.

30 Ağustos: Tutuklu Salim Güran'ın aracında kan lekelerinin bulunduğu, yapılan analizlerde bu lekelerin Narin Güran'a ait olduğu, Salim Güran'ın 27 Ağustos'ta bu yüzden tutuklandığı açıklandı.[13] 30 Ağustos'ta Narin Güran haberleri için yayın yasağı getirildi. REKLAM 31 Ağustos: Tüm aile çapraz sorgu için ifadeye çağrıldı.[15] İfade sonrası anne ve baba serbest bırakılırken bazı aile fertlerinin gözaltı süresi devam etti.

EYLÜL AYI 1 Eylül: Tutuklu Salim Güran hakkındaki detaylar basına yansıdı. Salim Güran'ın tüm telefon görüşmeleri ve yazışmaları sildiğini açıklandı. RTÜK başkanı tüm medyanın yayın yasağına uygun hareket etmesi yönünde uyarılarda bulunup, uymayanlara ağır yaptırımlar uygulanacağını açıkladı. 2 Eylül:

Gözaltında olan Salim Güran'ın çapraz sorgulamalarda çelişkili ifadeler verdiği, Narin'in son görülme anından 15 dakika sonra aracıyla hızla uzaklaştığı ve telefonun 1 saat kapalı olduğu basına yansıdı. Aracındaki DNA izleri, telefonunda silinen arama kayıtları ve mesajlara istinaden Salim Güran hakkında tutuklanma kararı çıkartıldı. Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, araçtaki DNA izlerinin ve silinen verilerinin tutuklanma için somut delil olmadığı bu yüzden tutuklanmaya itiraz ettiği açıklandı.[18] Daha önce ağabeyin kolundaki ısırıklar hakkında açıklama yapan Ali Rıza Güran'ın evi tekrar arandı.

REKLAM 5 Eylül: Narin Güran'ın 9 yaşındaki bir arkadaşıyla olay günü 18.47'de konuşmasının jandarma ifadelerinde geçtiği basına yansıdı. Bahsedilen konuşmaların okul kamerasına yansıdığı, arkadaşının kamerada görüldüğü ancak Narin'in görülmediği açıklandı. Konuşmadan 12 dakika sonra 18.59'da Salim Güran'a ait araç köyü terk ettiği kameralarda tespit edildi.Daha sonra bu kız ifade değiştirip o saatlerde Narin'le konuşmadığını, amcası Salim Güran'ın direktifleriyle bu yönde bilgi verdiğini, amcasından korktuğu için bu yönde bilgi verdiğini açıkladı.

7 Eylül: Jandarmaya bir ihbar geldiği ve jandarma görevlilerin Eğertutmaz Deresinde yoğun arama yaptığı basına yansıdı. 8 Eylül: Sabah saat 8.45'te Narin Güran'ın cesedi, köyün 2 kilometre uzağındaki Eğertutmaz Deresinin yatağında, taşlar ve çalılar arasında kamufle şekilde bir çuval içinde bulundu. Narin'in annesi, babası, ağabeyleri, amcaları ve köyün imamının da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Ön otopsi raporunda cesette ileri seviye çürüme olduğu, ölüm tarihi ve nedeninin belirlenemediği, yaralanma belirtisi tespit edilemediği, sol bacağının diz kapağından kırık ve kopuk olduğu açıklandı.[24] Köyün bir sakini olan Nevzat Bahtiyar 8 Eylül'de itiraflarda bulunarak cesedi derede sakladığını itiraf etti. Cesedin Nevzat Bahtiyar'ın itiraflarıyla mı bulunduğu, ceset bulunduktan sonra mı itiraf ettiği resmî kaynaklarda açıklanmadı. Basındaki verilere göre cesedin bulunduğu mıntıkaya bakan kameralara göre Nevzat Bahtiyar'ın aracı görüldüğü, bu görüntüler üzerine Bahtiyar'ın yakalandığı açıklandı.

REKLAM 9 Eylül: Salim Güran'ın aracında, Narin Güran'ın cesedini getirerek cesedi yok etmesini istediğini ve yapması durumunda 200 bin TL vereceğini söylediğini iddia etti. 9 Eylül'de Narin Güran'ın cenazesi toprağa verildi. 10 Eylül: Açıklanan ön otopsi raporunda cesette cinsel saldırı emaresine rastlanmadığı, biyolojik babasının da Arif Güran olduğunun tespit edildiğine yer verildi.

11 Eylül: Nevzat Bahtiyar'ın çelişkili ifadeleri basına yansıdı. Daha önce para karşılığı cesedi sakladığını söyleyen Nevzat Bahtiyar, farklı ifade verip Salim Güran'ın kendisini tehdit ettiği için cesedi sakladığını söyledi. Nevzat Bahtiyar'ın da Salim Güran gibi telefonunda arama kayıtları ve yazışmaları sildiği tespit edildi.Ayrıca Ali Yerlikaya, Mahinur Özdemir Göktaş ve Yılmaz Tunç, Narin'in mezarını ziyaret etti. Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, bir anne olarak savunma yapamayacağını, müdafilik görevinden çekildiğini açıkladı.

REKLAM 12 Eylül: Savcılık gözaltında bulunan bazı isimler hakkında tutuklama talebinde bulundu. Tutuklanma talebinde bulunanlar arasında Yüksel Güran (anne) ve Enes Güran (ağabey) de var. 13 Eylül: Cinayet günü telefon konuşmaları ve yazışmalarını silen Salim Güran'ın telefonunda silinen verilerin kurtarıldığı açıklandı. Salim Güran'ın 15 yaşındaki işçisi Ramazan Atasoy ile telefondaki bazı görüşmeleri basına yansıdı. Ramazan Atasoy'un "Henüz bana ulaşmadı. Daha ölmemiş" dediği tespit edildi. Ramazan Atasoy 12 Eylül'de suç delilerini yok etmekten suçlanmasına rağmen 15 yaşında olduğu için serbest bırakılmıştı. 13 Eylül'de telefon görüşmeleri çözümlenince bu sefer Suça İştirakten suçlanıp tutuklandı.

14 Eylül: Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran, diş yapısına ilişkin örnek alınması için hastaneye sevk edildi. Yüksel Güran'dan alınacak örnekler oğlu Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleriyle kıyaslanması kararlaştırıldı. REKLAM 19 Eylül: Adli Tıp Kurumunun cinayete ilişkin raporu açıklandı. Raporda Narin Güran'ın ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı olarak öldürüldüğü açıklandı. Ayağının ise ölüm sonrası hayvanlar nedenli koptuğu belirtildi.

23 Eylül: Adli Tıp Kurumundan ağabey Enes'in kolundaki ısırıklara ilişkin açıklama yapılarak; ısırık izlerinin Narin Güran ve anne Yüksel Güran'a mı ait olduğuna dair kesin bir ayrım yapılamadığı belirtildi. EKİM AYI 6 Ekim: Şüphelilerin telefonlarına ait HTS ve sinyal verilerine dair bilgiler basına yansıdı.

Bu çerçevede; Narin Güran'ın saat 15.15'te okul kamerasına yansıdığı, Anne Yüksel Güran'ın saat 15.20 ve 15.35 arası amca Salim Güran'ı 3 defa aradığı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın telefonlarına ait baz istasyonu sinyal verilerine göre saat 15.21 ile 15.46 arası Narin Güran'ın evinde olduğu, REKLAM Yengeler Hediye Güran ve Maşallah Güran'ın telefonlarına ait sinyallere göre 15.15'ten sonra Narin Güran'ın evine yoğun geldiği,

Olay günü Narin Güran'ın evinde standartlar üzeri yoğun su tüketimi olduğu, Şüphelilerden 6 kişinin telefon verilerini sildiği ve bazılarının telefon değiştirdiği, Ramazan Atasoy'un olaydan sonra telefonunu sattığı açıklandı. 7 Ekim Narin Güran'ın bir amcasının evinde bir kameraya ait hard disk ele geçirildiği, bu hard diskte 15 günlük kayıt olduğu ancak 8 günlük verilerin silindiği açıklandı Aynı gün Güran ailesi avukatları sosyal medyada bir açıklama metni yayınladı. 6 ve 7 Ekim'de basına yansıyan HTS ve silinen kamera kayıtları hakkında soruşturmayı yürüten savcılık biriminden konuya dair bilgi alındığı ve haberlerin gerçekleri yansıtmadığı iddia edildi...

23 Ekim Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, 21 Ağustos’ta Diyarbakır’da kaybolan ve cansız bedeni 8 Eylül’de bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame kabul edildi. İlk duruşmanın 7 Kasım'da görülmesine karar verildi. REKLAM İDDİANAMEDE NELER VARDI?

İddianamede, HTS (Arama trafiği kayıtları) ve baz istasyonu kayıtlarına göre şüphelilerin olay anında aynı yerde olduğu tespitine yer verildi. Aile üyelerinin Narin’in bulunmaması için kolluk güçlerini organize bir şekilde yönlendirmeye çalıştığı ve arama çalışmalarını engellemeye çalıştığı aktarıldı. Bu kapsamda çevredeki Suriyelilerin kaldığı çadırların yakınında bulunan bir terlik üzerinden olayın Suriyelilere yönlendirilmeye çalışılması, yangın çıkartılması gibi tespitler yapıldı.

Amca Salim Güran’ın kolluk birimlerini yanlış yönlendirmeye ve arama çalışmalarına yön vermeye çalıştığı, tedirgin hal ve tavırlarda bulunduğunun kolluk birimlerince anlaşıldığı belirtildi. Çalışmaların devam ettiği 2 Eylül’de anne Yüksel Güran ile kadın jandarma personeli arasındaki görüşmelerde, “henüz Narin bulunamamış olmasına rağmen annenin kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes'i koruma çabası içinde olduğunun gözlemlendiği" aktarıldı.

REKLAM Amca Salim Güran'ın cep telefonuna ilişkin yapılan incelemede WhatsApp verileri ile Narin'in kaybolduğu güne ilişkin görüşme geçmişlerinin silindiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianameye göre, Tavşantepe Mahallesi'nde kolluk görevlilerince yürütülen devriye faaliyetleri çerçevesinde aile üyelerinin sık sık toplantılar yaptığı da belirlendi. Narin’in cansız bedeninin bulunduğu Eğertutmaz Deresi'ni gören kamera kayıtlarının ayrıntılı olarak incelendiği belirtilen iddianamede, “olayın akşamı bir aracın cesedin bulunduğu alana gidip durduğu ve sonradan döndüğünün tespit edildiği, dar alan baz çalışmasına ilişkin bilirkişi raporu ve HTS analiz raporu çerçevesinde değerlendirildiğinde buraya giden kişinin Salim Güran olduğunun net bir şekilde tespit edildiği” ifade edildi.

İddianamede şüphelilerin çelişkili ifadelerine de dikkat çekilidi. Sonuç bölümünde ise teknik raporlar dikkate alınarak şu tespite ulaşıldığının altı çizildi. “(…) Şüphelilerin fikir ve eylem birlikteliği içerisinde iştirak iradesiyle hareket ederek, öldürme eylemi üzerinde ortak hakimiyet kurarak belirlenemeyen bir sebep ve saikle Narin Güran'ı boğmak suretiyle öldürdükleri ve üzerlerine atılı suçu müşterek fail olarak işledikleri hususunda yeterli şüphenin oluştuğu kanaatine varıldığı anlaşılmıştır.”

REKLAM Bu nedenle şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmaları talep edildi. KASIM AYI İLK DURUŞMA 7 Kasım: 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davanın ilk duruşması Perşembe günü 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar tutuklu bulundukları Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi.

Mahkemeye Güran ailesi ile yakınlarının yanı sıra Yüksel ve Enes Güran'ın sekiz avukatı, Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın birer avukatı ve baba Arif Güran da katıldı. Diyarbakır Barosu'ndan 30 avukatın hazır bulunduğu duruşmada Diyarbakır Baro Başkanı Avukat Abdülkadir Güleç ile önceki başkan Avukat Nahit Eren, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri ile Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan olmak üzere bir dizi hukukçu davaya katıldı.

REKLAM NEVZAT BAHTİYAR: 'PARÇA PARÇA SUYA AT' DEDİ Narin'in cesedini taşıyan Nevzat Bahtiyar, mahkemedeki ifadesinde, "Yüksel ve Enes'i görmedim. Salim, beni eve götürdü. Evin içinde Narin'in cansız bedeni yatıyordu. Herhangi bir ses, tartışma, kavga duymadım. Salim ve Arif'in evinde kimseyi görmedim. Narin, yerde hareketsiz yatıyordu. Salim bana, 'Yüksel ile cinsel ilişkiye girdiğimizi gördüğü için öldürdüm' dedi. Bana 'Bunu götürüp kaybedeceksin. Götür bir yere at, parça parça halinde suya at' dedi," ifadelerini kullandı.

"Salim, silahla tehdit ettiği için kabul ettim. 'Oğlun Muhammed'in kafasına sıkarım, sonra sana sıkarım' dedi. Battaniyeyi Salim gitti getirdi. Nereden getirdi bilmiyorum. Evden dışarı çıktı getirdi. Narin cansız halde yatıyordu. Evde kimseyi görmedim. Narin'i battaniye içine koyup arabaya götürdüm. Hiç kimse görmedi. Narin'i arabaya koyduğum anda kafamı kaldırdım. Yüksel'i o zaman gördüm ağlıyordu."

REKLAM ARİF GÜRAN FENALAŞTI Baba Arif Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın konuştuğu sırada ağlamaya başladığı ve daha sonra fenalaşarak polisler tarafından salondan çıkarıldığını aktardı. Dosyanın kapsamlı ve tarafların sayısının fazla olması nedeniyle, muhtemel olayların önüne geçilebilmesi için duruşma salonunda, önünde ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Çarşamba günü adliyenin çevresi bariyerlerle kapatılırken, 09.00’da başlayan duruşma öncesinde tutuklu sanıklar, erken saatlerde güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Ambulans ekiplerinin de hazırda bekletildiği adliye çevresinde trafik polisleri araçların geçişini kontrol ederken, motosikletli Yunus timleri de devriye görevi yürütüyor. AĞABEY ENES GÜRAN, OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI Nevzat Bahtiyar'ın ardından küçük kızın tutuklu ağabyi Enes Güran'ın ifadesine geçildi. REKLAM Enes Güran ise olay gününü şöyle anlattı: "Babam ve Muzaffer Güran, Batman’a gitti. Narin, Muhammet, Eren ve ben evdeydik. Annemin evden çıktığını fark ettim. Saat geç olunca annemi aradık, yemek hazırladı. Narin, yanıma geldi. Ben sosyal medyadaydım. Narin, anneme 'Saat 13:00 oldu, camiye gideceğim' dedi. Daha sonra Narin’i görmedim. Koltuğa uzanıp yattım. Uyurken biri beni aradı, saat 16:00 sıralarında annemi ve Hediye’yi gördüm. Sonra dışarı çıktım."

ANNE YÜKSEL GÜRAN İDDİALARI REDDETTİ Duruşmaya Enes Güran'ın dinlenmesinin ardından bir saatliğine ara verildi. Yeniden başladığında anne Yüksel Güran iki kadın jandarma eşliğinde ifade vermek üzere salona girdi. Sanık kürsüsünden konuşan anne Güran'a "Televizyona verdiğiniz röportajda 'Kim öldürdüyse getirsin, mezarı olsun' demiştiniz," sorusu soruldu. T24'e göre anne Güran, bunun doğru olmadığını söyledi.

Anne Güran ayrıca, amca Salim Güran'ın küçük kızı öldürdüğü yönünde Nevzat Bahtiyar'ın verdiği ifadeyi de yalanlayarak, "İftira atıyor. Allah'tan korkmuyor. Salim tavuk mu öldürüyor iki dakikada öldürsün?" dedi. AMCA SALİM GÜRAN KAYITLARI KABUL ETMEDİ Yüksel Güran'ın ifadesinin tamamlanmasının ardından sanık kürsüsüne amca Salim Güran geldi. Güran, şunları söyledi: "Evliyim. 7 çocuğum var. Hem çiftçi hem de muhtarım. Aylık kazancım 50.000 TL."

REKLAM Olay gününe yönelik ifade veren sanık telefonundan ses kayıt uygulamasını ve WhatsApp mesajlarını sildiğini reddederken, baz istasyonlarından alınan sinyalleri ve HTS kayıtlarının gösterdiği telefon görüşmelerini de kabul etmedi. BABA ARİF GÜRAN DA İFADE VERDİ Sanıkların sorgusunun tamamlanmasından sonra tanıkların ifadelerine geçileceği bildirildi. İlk olarak baba Arif Güran mahkeme heyetinin karşısına çıktı.

Baba Güran, hakimin, "Aile arasında 'Biz bu cinayeti Nevzat'a yıkalım' diye karar aldınız mı?" sorusuna "Hayır Hakim Bey, ben çocuğumun katili ile mi anlaşacağım?" cevabını verdi. Arif Güran, oğlu Enes Güran'a "Çok konuşma" demesinin sorulması üzerine de "Ben miyim katil? Oğlumu mu koruyorum? Oğluma ne diyeyim? Sadece moral vermişim" diyerek tepki gösterdi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması sona erdi

10 Kasım: Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülmeye başlayan davanın 3. gününde, son olarak tutuklu sanık ağabey Enes Güran, savunma yaptı. REKLAM ENES GÜRAN KÖTÜ MUAMELEYE MARUZ KALDIĞINI İDDİA ETTİ Diyarbakır Barosu avukatlarının ifadelerinde çelişki bulunduğunu iddia eden Güran gözaltı sürecinde kötü muameleye maruz kaldığını öne sürdü. Kardeşinin cesedi bulunduğunda mahalledeki camide olduğunu ve bulunduğu söylendiğinde buna inanamadığını savunan Enes Güran, "Salim Güran değil Nevzat Bahtiyar değil kralları da gelse benim evimden bacımı alamazlar. Beni gerekirse yıllarca cezaevine atın, ailemle görüştürmeyin ama beni Narin'imle suçlamayın. Ben sırf Narin'im için ağlıyorum. Kardeşimin katilini arıyorum. Benim, annemin ve Salim'in suçu varsa ceza versinler. Kimin bilgisi varsa, suçluysa Allah bin defa cezasını versin." ifadelerini kullandı.

BABA GÜRAN: ALLAH'A HAVALE EDİYORUM Bu sırada baba Arif Güran, "Allah hakkınızı bırakmasın, Allah'a havale ediyorum." diyerek, duruşma salonundan ayrıldı. Enes Güran'ın avukatı da dosyada gizlilik kararı olmasına rağmen tüm detayların yayınlandığını savundu. REKLAM Cinayetin yeri, tarihi ve saatinin henüz net olmadığını düşündüğünü belirten Güran'ın avukatı, şunları kaydetti:

"NEVZAT BAHTİYAR ÇOK SOĞUKKANLI" "İddianame kamuoyu baskısından acele bir şekilde hazırlandı. Cinayetin aile konutunda işlendiğine ilişkin daraltılmış baz kayıtlarıyla Enes'in konutta bulunduğu ve Narin'in ölümüne iştirakte yer aldığı belirtiliyor. Enes'in gün içindeki hareketlerinden dolayı bu sadece kuşkudan ibarettir. Enes'in bu cinayeti işlediğini bu delillerle kanıtlamak mümkün değil. Toplanan onlarca kamera görüntüsü içerisinde Enes'in Narin'i öldürdüğüne dair bir tespit yoktur. Önümüze konulan bazı evrakları, maddi delil olarak kabul etmiyoruz. Biz hala başka görüntülerin olduğunu düşünüyoruz.

Nevzat Bahtiyar çok soğukkanlı. 3 gündür gözlemliyorum. Bu adam ya kaderine razı olmuş ya da içinden bize gülüyordur. İddia makamının Enes'in tutukluluk halinin devamına yönelik mütalaasına iştirak etmiyorum. Müvekkilim Enes Güran hakkında tahliye ve adli kontrol talep ediyorum." REKLAM Sanıklar ve avukatlarının savunmaları sonrası duruşmaya bir süre ara verildi.

Aranın ardından mahkeme heyeti, müşteki Arif Güran ve vekili, Diyarbakır Barosu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılma talebinin kabulüne, ağabey Baran Güran'ın müşteki olarak dosyaya eklenmesi talebinin reddine, mahkemeye gönderilen Dara bölgesine (Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle Gözetleme Noktası) ait görüntülerin dosyaya eklenmesine, tutuklu şüpheli R.A'nın tanık olarak dinlenilmesi talebinin kabulüne, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak dosyada bulunan daraltılmış baz raporunu hazırlayanlardan hangi yöntem ile hangi baz verilerini kullanarak, hangi cihazlar ve hangi kriterlere uyularak, bilimsel tekniklerin neler olduğunu gösterir ve sapma payının olup olmama ihtimalini de belirtir ayrıntılı ek rapor aldırılmasına karar verdi.

Heyet, kaçma, saklanma ve yakalanamama ihtimali göz önünde bulundurulan sanıkların tutukluluk halinin devamına ve duruşmanın 26 Aralık'a ertelenmesine hükmetti. REKLAM ARALIK AYI 27 Aralık Narin Güran'ın ölümüne ilişkin davanın ikinci duruşmasının ikinci celsesi dün yapıldı. Amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve Narin'i dereye bıraktığını söyleyen Nevzat Bahtiyar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Duruşmada son savunmasını yapan amca Salim Güran "Eğer beni tutuklamasalardı, Nevzat itiraf edecekti, beraatimi talep ediyorum" dedi. Amca Salim Güran'ın savunmasının ardından kürsüye avukatı Onur Akdağ, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cansız bedenini eve götürdüğü yönündeki sözleri hakkında, "Nevzat'ın karısı evde yok muydu, karısını neden gözaltına almadınız" diye sordu. Duruşmaya verilenin aranın ardından itirafçı Nevzat Bahtiyar "Ben sadece cesedi taşıdım" derken, Nevzat Bahtiyar'ın avukatı da "Enes'i kurtarma operasyonu" olarak adlandırdı. Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme ara kararını verdi. Duruşma bir gün sonraya (28 Aralık 2024) ertelindi.

REKLAM 28 Aralık 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde önceki gün başlayan davanın ikinci duruşmasının üçüncü gününde tutuklu sanıklar, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi alınarak Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Adliye önüne de güvenlik önlemleri kapsamında polis bariyerleri yerleştirildi. Duruşmaya katılanlar, adliye önü ve içerisinde iki ayrı noktada yapılan aramadan sonra duruşma salonuna alındı.

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı. Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, daraltılmış baz raporuna değinerek, "Keşke Rojin Kabaiş ve Gülistan Doku dosyasında da bu daraltılmış baz yapılsa ama bu raporu kabul etmiyoruz. Bu rapor denetlenebilir değil. Nevzat Bahtiyar, o gün Narin'i kendi ahırına götürdü. Narin'in cansız bedeni bulunan çuval ile ahırda bulunan çuvallardaki seri numaraları ardışık. Kendisi de ifadesinde söyledi ama daraltılmış baz raporunda Nevzat'ın ahırına gitmediği belirtiliyor." diye konuştu.

REKLAM Daha sonra Demir'in talebi üzerine duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar'ın kollukta ifade verirken kaydedilen görüntüsü izlendi. Avukat Demir, şunları söyledi: "Nevzat, kusursuz şekilde cinayeti işlemiştir. Salim ile 15.08'de çıkıp konuştuysan Narin'i görmeme şansın yok çünkü Narin oradan geçiyor. Ya o anlık olmuştur ya da daha önce planlamış olabilir. Bahtiyar, sürekli yalan beyanlar verdi. Bu dosyanın karmaşık hale gelmesinin sebebi o. Hiçbir şey açıklamıyor."

"DOSYAYI ALDIĞIMIZDA BİZ DE SALİM'DEN ŞÜPHELENİYORDUK" "Dosyayı aldığımızda biz de Salim'den şüpheleniyorduk. Ben Arif Güran'a soracağımı söyledim. Arif Güran, 'Salim'e güveniyoruz ve ailesine sadık olduğunu düşünüyoruz.' dedi. Ama adam kimlerle ne yaşamış bilmiyoruz. Bu dosyada insanların özel hayatına girdik. Yüksel Güran'ın annelik duygusu bile sorgulandı." diyen Demir, Enes Güran'ın cezaevinde yakınlarıyla görüşürken kaydedilen görüntülere değinmek istedi.

REKLAM Mahkeme heyeti başkanı da bunun kişilerin özel hayatına ilişkin bir husus olduğunu belirterek, Anayasaya Mahkemesinin düşünce özgürlüğünün kısıtlanmasına yönelik ihlal kararı verdiği için bu konuda herhangi bir değerlendirme yapmayacaklarını ifade etti. "KİMSE DOĞRU BİLDİĞİNİ AÇIKLAYAMIYOR" Demir, savunmasını şöyle tamamladı: "Enes'in vücudundaki tüm izlere bakıldı. Burada müşterek fail çıkmaz. R.A. tutuklandı. Bu çocuğun Güran ailesiyle bağlantısı yok, sadece işçi. İlk gün buraya geldiğinde gözlerindeki endişeyi gördük. Korkunç baskı var. Kimse doğru bildiğini açıklayamıyor çünkü bir hikaye ortaya atıldı. İddia ediyorum, başka deliller de var. Öyle güçlü deliller olmalıydı ki biz de 'Evet ciddi delil var.' derdik. Tüm dosya değerlendirildiğinde müvekkilime isnat edilen suçla ilgili bir delil yoktur, beraatini talep ediyorum."

Daha sonra söz alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen duruşmaya katılan avukatlar da sadece Narin'i değil, tüm çocukları düşündüklerini belirterek, "İleride bu çocuklar, bu ailelerde büyüyecek. Narin kızımızın faillerinin ortaya çıkmasını istiyoruz ama bununla beraber tüm çocukların haklarını korumayı istiyoruz." ifadelerini kullandı. REKLAM Mahkeme heyeti başkanı da bu konuda her kurumun üzerine düşen hassasiyeti gösterdiğini belirtti.

Duruşmada daha sonra tutuklu sanık anne Yüksel Güran'ın savunmasına geçildi. YÜKSEL GÜRAN SAVUNMA YAPTI Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık anne Yüksel Güran, duruşmada ilk gün bir kadının kendisine başsağlığı dilediğini belirterek, "Sanki dünyalar benim oldu çünkü kimse bana, 'Başın sağ olsun.' demedi. Anayım ve evladımı kaybettim. Ben ve oğlum, şu an katil olarak gösteriliyoruz." dedi.

Eşiyle evlendiklerinde birbirlerine yalan söylemeyecekleri yönünde söz verdiklerini anlatan Güran, evlerinde hiçbir zaman şiddet olmadığını savundu. Kızı Tülin'i de 17 yıl önce kaybettiğini anımsatan Güran, "Narin kaybolduğunda Tülin'in ölümüyle de beni suçladılar, Tülin eğer hastanede ölmeseydi, kızımın mezarına kadar açarlardı, beni suçlarlardı. 'Sen öldürdün kızını, merdivenden attın, ne biçim annesin?' dediler. Kızım özürlüydü, konuşamıyordu. Dünyaya geldiği zaman 'En fazla 6-7 sene yaşar, iç organları büyür, sonra vefat eder.' dediler. Bu dosya için beni suçlu gösterdiler. Bana parmak salladılar." ifadelerini kullandı.

REKLAM Yüksel Güran, savunmasını yaptığı sırada Enes Güran hava alması için Salim Güran ise talebi üzerine salondan çıkarıldı. "KEFENİNİ, MEZARINI BİLE GÖRMEDİM" "Kur'an kursuna gönderdim, Narin bir daha eve gelmedi" Savunmasına devam eden Güran, "Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Kefenini, mezarını bile görmedim." dedi. Güran, şu beyanlarda bulundu: "Narin, en son Kur'an kursuna gitti. Size yemin ederim onu görmedim, Narin eve gelmedi. Yorgundum, yatıyordum. Çocuklarım da evde yatıyordu. Enes, gece Malatya'dan gelmişti. O gün Allah'ın kulu evimize gelmemiş. Neden bize inanmıyorsunuz? 22 yıldır evliyim. Bir gün evimizde sorun olmadı, o gün niye olacak ki? 'Salim ve Yüksel, Narin'i öldürdü.' dediler, Enes'i de suça ortak ettiler. 'Enes gözüne vurmuş, zarar vermiş, kızını öldürmüş.' dediler. Hepimiz Narin'i arıyorduk. 'Babasını neden aramadın?' dediler, babası kafayı yiyecekti, o yüzden aramadım. 'Salim yengesiyle yatmış.' diyorlar. (Salim Güran) Niye Nevzat'ı arıyor? Bütün Tavşantepe bizim, istediği yere götürürdü. 2-3 dakikada tavuk mudur bu? Narin benden gelinlik, topuz için toka ve bindallı istedi. 'Söz veriyorum, alacağım.' dedim. Bırakmadılar, kızıma sözümü yerine getireyim. Hayalimizi yıktılar."

REKLAM "EN AZINDAN MEZARINI GÖREYİM" Yüksel Güran, tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a dönerek, "Bunu niye bize yapıyorsun? (Narin'in cansız bedeni) Neden Salim'e seslenip gel beraber götürelim demiyorsun? Bu da yetmedi, namusumuz ortaya koyuldu. Kızımı vahşi şekilde kaybetmişim. Narin'e kıyabilir miyim? Nasıl bir anneye iftira atarsın? Benim için namus çok önemli, bize hakaret etmeyin. Namuslu bir aileyiz." diye konuştu.

Cezaevinde sürekli dua ettiğini, gözyaşı döktüğünü dile getiren Güran, başındaki tülbenti çıkarıp saçını göstererek, "Narin'in annesi katildir, saçı elinde kalmış." bile denildiğini ileri sürdü. Yüksel Güran, savunmasını şöyle tamamladı: "Rabb'im kim ailemin, kızımın sebebi olmuşsa onları buraya koy diyorum. Özellikle Gazal'ın (Nevzat Bahtiyar'ın eşi) ismini söylüyorum çünkü bana iftira atıyorlar. Rabb'im şahidimizdir, kefilimdir. (Nevzat Bahtiyar) Bu adam biliyordu, Narin'e ne kadar düşkün olduğumuzu. Ne hakkın var, bizi bu hale getirdin? Karısı her sabah evimize geliyor, 'Sanki kardeşimin evine geliyorum.' diyordu. Nasıl rahat yatıyorsun? Bir anneyi katil yerine koymuş. Bana ceza kessinler, eve gitsem zaten delireceğim. Evin içi Narin'in anılarıyla dolu. En azından mezarını göreyim. Suçlamaları kabul etmiyorum."

KARAR AÇIKLANDI Narin Güran cinayeti davasında karar açıklandı. Tutuklu yargılanan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu yargılanan Nevzat Bahtiyar 6 Yıl 4 ay müebbet hapis cezası ile cezalandırıldı.