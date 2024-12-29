Güney Kore'de uçak kazası
Güney Kore Ulusal İtfaiye Ajansı, Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havaalanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıkıp duvara çarpması sonucu alev topuna dönüşmesi sonucu en az 62 kişinin öldüğünü bildirdi
Güney Kore Ulusal İtfaiye Ajansı, Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havaalanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıkıp duvara çarpması sonucu alev topuna dönüşmesi sonucu en az 62 kişinin öldüğünü bildirdi.
Ajans, iki kişinin kurtarıldığını belirtirken, bir yetkili Reuters'a bu kişilerin mürettebat üyesi olduğunu söyledi.
Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kazanın, 175 yolcu ve altı mürettebat taşıyan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı uçağın Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkışından hemen sonra saat 09.00'da (00.00 GMT) ülkenin güneyindeki havaalanına iniş yapması sırasında meydana geldiğini bildirdi.
Bakanlık can kaybı haberini doğrulamadı.
Reuters'a konuşan bir diğer itfaiye yetkilisi ise en az 58 cesedin çıkarıldığını ancak bu sayının kesin olmadığını söyledi.
Muan itfaiye yetkilisi, iki kişinin sağ bulunduğunu ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü söyledi. Yonhap haber ajansı, üç kişinin kurtarıldığını söyledi.
Havaalanı yetkilisi, kazadan kısa bir süre sonra Reuters'a yaptığı açıklamada, yetkililerin kuyruk bölümündeki insanları kurtarmak için çalıştığını söyledi.
Yerel medya tarafından paylaşılan videoda, çift motorlu uçağın görünür bir iniş takımı olmadan pistte kaydığı ve ardından alev ve enkaz patlamasıyla bir duvara çarptığı görülüyor. Diğer fotoğraflar, uçağın bazı kısımlarını duman ve yangının sardığını gösteriyor.
Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, uçaktaki yolcular arasında iki Tayland vatandaşı da bulunuyor, geri kalanların ise Güney Koreli olduğu tahmin ediliyor.
Jeju Air'in işlettiği Boeing 737-800 tipi uçağın kazayla ilgili ayrıntıları, can kayıplarını ve kaza nedenini öğrenmek istediği bildirildi.
Boeing ve ABD Federal Havacılık İdaresi, yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.
Yonhap, Muan Havalimanı'ndaki tüm iç ve dış hat uçuşlarının iptal edildiğini bildirdi.
Güney Kore'de cumhurbaşkanı vekili Choi Sang-mok'un, devam eden siyasi kriz nedeniyle görevden alınmasının ardından cuma günü ülkenin geçici lideri olarak atanmasının ardından, ofisinden yapılan açıklamada, kapsamlı kurtarma çalışmaları emri verildiği belirtildi.
Genelkurmay Başkanı acil bir toplantı düzenledi.
Fotoğraflar, Reuters tarafından servis edilmiştir.