Güney Kore Ulusal İtfaiye Ajansı, Güney Kore'nin Muan Uluslararası Havaalanı'nda bir yolcu uçağının pistten çıkıp duvara çarpması sonucu alev topuna dönüşmesi sonucu en az 62 kişinin öldüğünü bildirdi.

Ajans, iki kişinin kurtarıldığını belirtirken, bir yetkili Reuters'a bu kişilerin mürettebat üyesi olduğunu söyledi.

Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı, kazanın, 175 yolcu ve altı mürettebat taşıyan Jeju Air'e ait 7C2216 sefer sayılı uçağın Tayland'ın başkenti Bangkok'tan kalkışından hemen sonra saat 09.00'da (00.00 GMT) ülkenin güneyindeki havaalanına iniş yapması sırasında meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlık can kaybı haberini doğrulamadı.

Reuters'a konuşan bir diğer itfaiye yetkilisi ise en az 58 cesedin çıkarıldığını ancak bu sayının kesin olmadığını söyledi.

Muan itfaiye yetkilisi, iki kişinin sağ bulunduğunu ve kurtarma operasyonlarının sürdüğünü söyledi. Yonhap haber ajansı, üç kişinin kurtarıldığını söyledi.

Havaalanı yetkilisi, kazadan kısa bir süre sonra Reuters'a yaptığı açıklamada, yetkililerin kuyruk bölümündeki insanları kurtarmak için çalıştığını söyledi.