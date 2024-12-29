Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez görüntülendi | Orkan Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? - Magazin haberleri

Arzum Onan, sevgilisi Orkan Özkan ile ilk kez görüntülendi | Orkan Özkan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? - Magazin haberleri

Arzum Onan, bir süredir önceki evliliğinden dünyaya gelen iki kızıyla birlikte yaşamını ABD / California'da sürdüren Orkan Özkan ile aşk yaşıyor. Özkan, kendisini görmek için zaman zaman ABD'ye giden sevgilisine bu kez jest yaparak Türkiye'ye geldi.

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Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre; Arzum Onan, sevgilisi ile birlikte Nişantaşı'nda ilk kez objektiflere yansıdı.

Yeni alışverişine çıkan çift, basın mensuplarına gülümseyerek poz verdi. Birbirlerine uyumlu kış tarzı ile dikkat çeken Arzum Onan ile Orkan Özkan, alışveriş yaptıktan sonra oradan ayrıldı. Orkan Özkan'ın sevgilisi Arzum Onan ile birlikte 2025'i karşılamak için İstanbul'a geldiği öğrenildi.