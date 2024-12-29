"DAĞDA YAŞIYORUM"

77 yaşındaki sanatçı; "Şehir hayatım olmadığı için çok da iyi hissediyorum kendimi. Önce İstanbul'dan yakın zamanda da Bodrum'dan da kaçtım. 23 yıldır İstanbul'dan ayrıyım. İzmir-Aydın arasında yer alan Ödemiş'te yalnız başıma dağlarda yaşıyorum" dedi.

Eski İstanbul'u çok özlediğine sözlerine ekleyen müzisyen; "İstanbul benim İstanbul'um değil artık. 10 yaşlarındayken haftada bir gün Beyoğlu'na sinemaya giderdim. İstiklâl Caddesi'ne ceket giyer, kravat takarak gezerdik" ifadelerini kullandı.