Neco: Dağda yaşıyorum
Ünlü müzisyen ve oyuncu Neco ile konuştuk. Gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan sanatçı, şimdilerde neler yaptığını anlattı
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Tahir Nejat Özyılmazel, nam-ı diğer Neco, şarkılarıyla bir döneme imzasını attı. 1960'lı yıllarda başlayan profesyonel müzik yaşantısına onlarca ödül sığdırdı. Müzikallerde rol aldı, 'Tatlı Hayat' ve 'Kurtlar Vadisi' dizilerinde oyunculuk da yaptı. Uzun süredir gözlerden uzak olan sanatçıyla sohbet ettik.
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Neco'nun müzik hayatına girmesinde, Silüetler Orkestrası'nda bulunan baterist Aydın Daruga'nın etkisi olmuş. O dönemlerde müzikle pek ilgisinin olmadığını ifade eden Neco; "Aydın Daruga, sen bas gitar çalar mısın?’ diye bana sordu. Ancak hiçbir alakam yoktu. Günde uzun saatler çalışarak gitar çalmayı öğrendim" dedi.
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Ünlü şarkıcı, Silüetler Orkestrası'nın yanısra Çizgiler Orkestrası ve Altınparmaklar Orkestrası'nda solistlik yaptı.
1974'te ilk 45’liğini çıkaran şarkıcı, palyaço makyajının altında şarkı söyleyen Leo Sayer'den etkilenerek, 'Ben de bunu yapayım' demiş. Neco; "Şarkılarımı hızlıca insanlara aktarmak istediğim için ilgi çekici bir şey yapmam gerekiyordu. Palyaço makyajıyla insanların karşısına çıktım. O dönemlerde TRT ve gazetede kendinize yer bulabiliyorsanız zaten hemen ünlü oluyordunuz. Şarkılarım ve palyaço makyajımla 6 ay sonra tüm Türkiye beni tanımıştı" ifadelerini kullandı.
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Neco, sanat hayatını 2020'de çıkardığı 'Ben Bir Palyaçoydum' kitabında da anlattı.
'Hani' şarkısıyla 1982'de Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden müzisyen, "Dünya karışık vaziyette artık. Lütfen Eurovision Şarkı Yarışması'nı önemsemeyin" dedi.
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Neco, 1989’da bana ‘Evita’ müzikalinde başrol olarak yer aldı. Sanatçı, Cihan Ünal ile dönüşümlü olarak 'Che' rolünü oynadı.
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Bir dönem Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nde yöneticilik de yapan şarkıcı, son dönemde Beşiktaş'ta yaşananları sorduğumuzda ise şu yanıtı verdi: Beşiktaş düzelecektir. Her takım, her cemiyet, her topluluk, daima inişler ve çıkışlar yaşar. Maalesef anlık yaşayan toplumuz. Beşiktaş çıkışa geçecektir.
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Neco ayrıca, "Son 15 yıldır Türkiye'de üretilen müzikleri dinlemiyorum. Bu topraklardan çıkan güzel eserleri dinliyorum ama son dönemde üretilen şarkılarla ilgili bir şey söylemem. Çünkü dinlemiyorum, bir fikrim de yok" dedi.
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"OYUNCULUK TEKLİFLERİ GELİYOR"
2001-2004 arasında Türkan Şoray, Çolpan İlhan ve Haluk Bilginer gibi isimlerle 'Tatlı Hayat' dizisinde kamera karşısına geçen Neco, "Ekranlardan neden uzaklaştınız?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: Yıllardır teklifler geliyor ama içime sinen bir iş olmadı. Çok güzel iki dizide rol aldım; biri 'Tatlı Hayat', diğeri de 'Kurtlar Vadisi'. İkisi de başarılı projelerdi.'Tatlı Hayat'taki kadroyu, böyle bir prodüksiyonda toplayacak bir imkân yok şimdi. Hem komediyi, hem de aksiyonu yaşadım. Ancak gelen teklifler arasında beni heyecanlandıran bir proje olmadığı için kabul etmedim.
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Geçmişe yönelik hiçbir pişmanlığı ve 'keşke'sinin olmadığını dile getiren ünlü isim, "Keşke' insan hayatına yakışmayan bir kelimedir. Çünkü insanoğlunun durduramadığı ve başa çıkamadığı şey zamandır. Yakalamayacağın zaman için insan 'keşke' dememeli" ifadelerini kullandı.
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1975 – 2007 arasında Oya Germen ile evlilik yaşayan Neco'nun Ayşe ile Zeynep adında iki kızı var. Uzun yıllardır kızlarıyla arası bozuk olan Neco, bu konuyla ilgili sorulara ise yanıt vermek istemedi.
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"DAĞDA YAŞIYORUM"
77 yaşındaki sanatçı; "Şehir hayatım olmadığı için çok da iyi hissediyorum kendimi. Önce İstanbul'dan yakın zamanda da Bodrum'dan da kaçtım. 23 yıldır İstanbul'dan ayrıyım. İzmir-Aydın arasında yer alan Ödemiş'te yalnız başıma dağlarda yaşıyorum" dedi.
Eski İstanbul'u çok özlediğine sözlerine ekleyen müzisyen; "İstanbul benim İstanbul'um değil artık. 10 yaşlarındayken haftada bir gün Beyoğlu'na sinemaya giderdim. İstiklâl Caddesi'ne ceket giyer, kravat takarak gezerdik" ifadelerini kullandı.
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Sanatçı ayrıca, yalnızlığın kendisini zorlamadığını da ifade etti: Yemeklerimi kendim yapıyorum, kitap okuyorum, Beşiktaş maçlarını seyrediyorum. Kendime ilgileneceğim şeyler buluyorum. Çevremdeki köyledeki insanlarla görüşüyorum. Vakit böyle geçiyor... Bundan sonra kaç sene yaşarım onu da bilmiyorum zaten...
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