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        Haberler Dünya Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar! | Dış Haberler

        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!

        Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde kendisine en yakın isimlerden biri olan eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, Elon Musk'ı hedef aldı. Bannon Musk'ı "Bu adam hükümet sözleşmeleri ve vergi mükelleflerinin sübvansiyonlarıyla yaşıyor... Sen Amerikalı bile değilsin, sadece bir küreselcisin. Adolf Hitler'den çek alırdın" sözleriyle suçladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 17:31 Güncelleme: 29.12.2024 - 17:31
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        Trump'ın Başdanışmanından Elon Musk'a yönelik ağır suçlamalar!
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        Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olan dünyanın en zengin ismi Elon Musk'a ağır suçlamalarda bulundu.

        Bannon, Trump döneminde Hükümet Verimliliği Bakanlığı kurumunu yönetecek Musk'ı Çin ile olan ticareti bağlantıları nedeniyle "küreselci" olarak nitelendirdi ve Adolf Hitler'den çek alacağını iddia etti.

        Donald Trump'ın bir önceki başkanlık döneminde kendisine en yakın isimlerden biri olan Steve Bannon, Musk'ı "Bu adam hükümet sözleşmeleri ve vergi mükelleflerinin sübvansiyonlarıyla yaşıyor... Sen Amerikalı bile değilsin, sadece bir küreselcisin. Adolf Hitler'den çek alırdın" sözleriyle suçladı.

        Trump'tan vasıflı göçmen alımına destek mesajı
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        "SEN BİR SAVAŞ FIRSATÇISISIN"

        Bannon mesajında, "Seni bu ulusun gördüğü en büyük düşmanın kaçan köpeği olarak ifşa edebilecek kadar kötüyüm. Sen bir savaş fırsatçısısın. Düşmanla yatıyorsun, kardeşim ve bunu yapıyorsun çünkü sen - sen bir Amerikan milliyetçisi değilsin. Hatta Amerikalı bile değilsin. Sen sadece bir küreselcisin, tamam mı, bir küreselcisin. Herkes sana çek yazdığında bunu alırsın bu kişi Adolf Hitler olsa bile. Bunu Adolf Hitler'den daha kötü olan insanlardan alıyorsun, övdüğün Çin Komünist Partisi'nin rejiminden." ifadelerini kullandı.

        "BATI MEDENİYETİNE YÖNELİK BİR TEHDİT OLARAK"

        Elon Musk, X platformunda vasıflı göçmenlere ABD'de çalışma imkanı tanıyan H1-B vize statüsünün gerekliliğini savunduğu açıklamalarının ardından Donald Trump da buna destek verdiğini bildirdi.

        Eski Beyaz Saray Danışmanı Steve Bannon, cuma günü bir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, H-1B programını destekledikleri için "büyük teknoloji oligarklarını" eleştirmiş ve göçü, "Batı medeniyetine yönelik bir tehdit" olarak gördüğünü belirtmişti.

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        #Elon Musk
        #Steve Bannon
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