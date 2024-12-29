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        Haberler Dünya Dünyanın dört bir yanından bir günde 3 uçak kazası haberi geldi | Dış Haberler

        Dünyanın dört bir yanından bir günde 3 uçak kazası haberi geldi

        2024'ün son günlerine yaklaşmışken, bugün dünyanın üç farklı noktasından uçak kazası haberi geldi. Güney Kore'de yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi kurtarıldı, 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.  Yine bugün Kanada'dan gelen haberlerde, uçak Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.  Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 29.12.2024 - 12:30 Güncelleme: 29.12.2024 - 12:30
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        Dünyada bir günde 3 uçak kazası!
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        2024'ün son haftasında dünya gündemine uçak kazaları damga vurdu. 25 Aralık günü Azerbaycan Havayollarına ait yolcu uçağı, Kazakistan'da düştü, kazada 38 kişi hayatını kaybetti. Rusya uçağın Grozni'ye iniş yaparken Ukrayna'nın Rusya'ya drone'larla saldırdığını, Rusya'nın da bu sırada Ukrayna drone'larını püskürttüğünü açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Alivey ile yaptığı telefon görüşmesinde olayın Rus hava sahasında meydana gelmesi nedeniyle özür diledi.

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        Bugün ise dünyanın üç farklı yanından uçak kazası haberi geldi. Güney Kore'nin Muan şehrinde 181 kişinin içinde bulunduğu yolcu uçağının inişte kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi kurtarıldı, 179 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

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        Aynı gün içinde Kanada'dan gelen haberlerde, Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı. Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

        KANADA'DA YOLCU UÇAĞI İNİŞİ SIRASINDA ALEV ALDI

        Kanada'nın St. John's kentinden Halifax kentine gitmek üzere yola çıkan uçağın sol tarafı, Halifax Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında alev aldı.

        CBC News'in haberine göre, PAL Airlines adlı firmaya ait uçak, St. John's kentinden Halifax'a gitmek üzere havalandı.

        Halifax'taki havalimanına inişi sırasında yerel saatle 21.30 sularında sol tarafından duman çıktığı görülen uçağın bir kısmı alev aldı.

        Yolculardan Nikki Valentine, uçağın iniş takımının "düzgünce açılmaması" nedeniyle sol kanadının bir süre yere sürtündüğünü ve alev aldığını belirtti.

        Valentine, uçakta yaklaşık 80 yolcunun bulunduğunu ifade ederken, havalimanından yapılan açıklamada uçaktaki yolcu sayısına ilişkin detay yer almadı.

        Uçaktan tahliye edilen yolcuların, sağlık kontrolünden geçtiği aktarıldı.

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        NORVEÇ'TEN HOLLANDA'YA GİDEN UÇAK ACİL İNİŞ YAPTI

        Norveç'ten Hollanda'ya gitmek üzere havalanan bir yolcu uçağı, acil iniş yaptığı sırada pistten çıktı.

        Hollanda Kraliyet Havayolu KLM'den yapılan açıklamaya göre, uçak, Oslo Havalimanı'ndan Amsterdam'a gitmek üzere havalandığı sırada yüksek bir ses duyulması üzerine Sandefjord Havalimanı'na yönlendirildi.

        Acil iniş sırasında Boeing 737-800 tipi uçak, pistten çıkarak çimenlik alana kaydı. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 mürettebatın herhangi bir zarar görmediği belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Norveç basınında yer alan haberlere göre uçak, hidrolik sistemindeki arıza nedeniyle acil iniş yaptı.

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        #uçak kazası
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