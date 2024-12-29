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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı - 29 Aralık Hava Durumu - SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile Akdeniz'in kıyı kesimleri gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bursa, İç Anadolu'nun batı ve güneyi ile Akdeniz'in yüksek kesimlerinde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ tehlikesi sürüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli poyraz etkisini sürdürecek. Yağışların; Muğla'nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 29.12.2024 - 09:19
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        Bu bölgeler için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege(Manisa ve İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve batısı ile Tekirdağ, Kırklareli, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Bolu, Düzce, Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri, Artvin'in kıyı ilçeleri, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ve Şanlıurfa'nın batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Yağmurlu

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Kısmen Güneşli 11°

        Antalya

        Yağmurlu 10°

        Trabzon

        Bulutlu 11°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Yağmurlu 14°

        Diyarbakır

        Bulutlu

        Gaziantep

        Yağmurlu

        Ağrı

        Bulutlu

        Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olup, önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların; Muğla’nın doğusu, Antalya ve Mersin çevreleri ile Adana'nın batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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