Seher Dilovan, kadın meslektaşlarını topa tuttu

Yaşamını İsviçre'nin Cenevre kentinde sürdüren 53 yaşındaki türkücü Seher Dilovan, son paylaşımıyla bir büyük tartışmanın fitilini ateşledi.

Seher Dilovan, Gülşen ve Hadise'yi ima ederek kadın meslektaşlarına bir hayli yüklendi.

Hadise

Seher Dilovan, kadın meslektaşlarının sanat icra etme yerine vücutlarını sergilediklerini belirterek şunları söyledi; "Bu nedir arkadaş? Instagram'da, sosyal medyada kadın sanatçıların büyük bölümü ya dansöz gibi kıvırıp, popo gösteriyorlar ya da memelerini açıp şov yapıyorlar. Amaç, sanat icra etmek dışında vücut icra etmeye dönmüş. Rezil bir ortam."