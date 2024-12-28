Kocaeli'de Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokakta 3 katlı apartmanın giriş katında, henüz bilinmeyen nedenle doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Patlama sonrası dairede yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada ilk belirlemelere göre yaralanan 13 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında, apartmandaki bazı evlerde de hasar meydana geldi. REKLAM Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Darıca'da 4 katlı binada meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin, "13 vatandaşımızın yaralı olarak hastaneye sevkini sağladık. Dairelerde mahsur kalan ve hayatını kaybeden vatandaşımız yok. İtfaiye teşkilatımız, AFAD müdahalesini yaparak tüm daireleri boşalttı" dedi.

Vali İlhami Aktaş, Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'taki 4 katlı binanın 1. katında doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlamanın ardından olay yerine giderek, ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı. İncelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Aktaş, "Darıca'da doğal gaz kaynaklı olduğunu düşündüğümüz patlama meydana geldi. 4 katlı bir apartmandan şuana kadar 13 vatandaşımızın yaralı olarak hastaneye sevkini sağladık. Apartmanda, dairelerde mahsur kalan ve hayatını kaybeden vatandaşımız yok" dedi.

İtfaiye ve AFAD ekiplerinin gerekli tüm müdahaleleri yaptığını aktaran Aktaş, "Ekiplerimiz müdahalelerini yaparak tüm daireleri boşalttı. Ağır yaralı olmadığı şeklinde ilk bilgimiz var. Bizde şimdi hastaneye geçeceğiz ama arkadaşlarımızın verdiği ilk bilgiler ağır yaralı olmadığı yönünde. Arkadaşlarımız konuyu her yönüyle araştırıyor" diye konuştu.

Vali Aktaş'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da eşlik etti. BİR PATLAMA DAHA MEYDANA GELDİ Aynı ilçede ikinci bir doğal gaz patlaması daha yaşandı. Özhan Mahallesi Osmangazi Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın giriş katında da doğal gaz kaynaklı patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Patlamada bir kadının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler, patlamanın yaşandığı binada inceleme başlattı. *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.