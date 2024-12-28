Mert Müldür, Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti
Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, sevgilisi Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti
- 1
Liglere ara verilmesi, futbolculaın özel hayatlarına daha çok yönelmesine neden oldu. Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Trabzonsporlu Enis Destan'ın nişanlanmasının ardından, şimdi de Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, evlilik yolunda ilk adımını attı.
- 2
25 yaşındaki Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu Kick boks sporcusu sevgilisi Koprena Andjela'ya konumunu belirtmedikleri tropik bir yerde evlenme teklifi etti.
- 3
Bu özel anı sosyal medya hesabından paylaşan Mert Müldür, mutluluğunu kırmızı kalp ve yüzük emojileriyle paylaştı.
-
- 4
Mert Müldür'ün bu duygusal paylaşımına birçok meslektaşı tebrik mesajları gönderdi.
- 5
Mert Müldür, düğün günü gelini eşikten kucakta geçirme provası yaptı.
- 6
27 yaşındaki Koprena Andjela, Sırp vatandaşı...
Fotoğraflar: ınstagram
-