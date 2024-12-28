Mert Müldür, Koprena Andjela'ya evlenme teklifi etti

Liglere ara verilmesi, futbolculaın özel hayatlarına daha çok yönelmesine neden oldu. Benfica'da oynayan Kerem Aktürkoğlu ile Trabzonsporlu Enis Destan'ın nişanlanmasının ardından, şimdi de Fenerbahçe'nin ve A Milli Takımımızın sağ beki Mert Müldür, evlilik yolunda ilk adımını attı.